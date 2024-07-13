Reuters рассказало, как изменился Зеленский во время войны 13.07.2024, 1:11

Владимир Зеленский

Президент Украины стал более решительным и нетерпеливым.

Президент Украины Владимир Зеленский значительно изменился за более чем два года полномасштабной войны. Он напряженный, нетерпеливый, лишенный сна.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и нескольких чиновников, которые работали с президентом после вторжения РФ.

«Все, что я хотел пять лет назад, - это очень либеральная страна с либеральной экономикой», - сказал Зеленский в мае на пятую годовщину своей инаугурации.

Зато на этой неделе он выразил свое желание убить правителя России Владимира Путина, когда выражал гнев и страдания из-за авиаудара по крупнейшей детской больнице Украины «Охматдет».

Зеленский за время большой войны превратился из опрятного новичка в политике в классическом костюме «в значительно старшего, задумчивого мужчину в военизированной форме с небритой щетиной и темными кругами под его глазами».

В интервью Reuters Зеленский в значительной степени уклонился от вопросов о себе. Но агентство пообщалось с восемью действующими и бывшими украинскими и иностранными чиновниками, которые работали с Зеленским, а также несколькими друзьями и коллегами из его прошлого.

«Они рисуют портрет лидера, который стал более жестким и решительным, менее терпимым к ошибкам и даже склонным к паранойе, поскольку он справляется с круглосуточным стрессом и усталостью», - пишет агентство.

«Это бессонный режим. Это повседневная жизнь президента - нестабильный сон. Это консультации ночью и обращения к парламентам, сенатам... независимо от времени. Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю - это бесконечный марафон», - сказал бывший министр обороны Алексей Резников.

Зеленский прикажет чиновникам и советникам выйти из комнаты, если почувствует, что они не полностью готовы, говорят члены его команды. В частности, президент разочарованно уволил своих помощников во время встречи в начале этого года для планирования информационной кампании вокруг мобилизации.

«Если он увидит, что люди не подготовлены или противоречат друг другу, он скажет: «Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени», - сказал член команды на условиях анонимности.

Многие опрошенные говорили, что были поражены психической устойчивостью Зеленского и его способностью справиться со своей ролью президента Украины, военного главнокомандующего и посредника с миром.

«Его память - это огромная сила. Он держит в голове большой объем информации, он очень быстро улавливает детали и нюансы. Этот дар ускорил его быстрое овладение английским языком - я за этим наблюдал», - сказал Резников.

Экс-министр отверг любые предположения о том, что бывший комикс со скудным геополитическим опытом может противостоять могуществу России Владимира Путина, чьи силы превосходят численностью и вооружением Украины.

В то же время Зеленский все более становится «параноиком» относительно потенциальных попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины, сказал высокопоставленный европейский чиновник, который проводил переговоры с ним.

«И это правильно», - добавил чиновник.

«Конечно, он изменился за последние пять лет. Он стал взрослее, как человек, на которого ложится невероятная нагрузка. Он спит несколько часов. Это огромное давление - это видно», - говорит одногруппник президента Андрей Шайкан.

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