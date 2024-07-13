Германия готовится к возможной войне с РФ 13.07.2024, 3:55

В 2029 году.

Германия активно готовится к возможной войне с Россией, ведь считает, что к 2029 году для РФ сложатся оптимальные условия, чтобы развязать войну с НАТО, сообщает Bild со ссылкой на заявление генерального инспектора вооруженных сил ФРГ Карстена Бройера.

«Вы должны поставить в своем дневнике отметку о 2029 году! К этому времени предстоит проделать еще много работы, мы тоже должны быть готовы», - сказал он молодым солдатам, выступая в военном училище.

Также, по его мнению, через 5-8 лет в России будет около 1,5 млн солдат. Это примерно вдвое больше численности войск, задействованных правителем Путиным в Украине.

В то же время издание отметило, что сейчас Бундесвер насчитывает 181 500 солдат, что на 20 тысяч меньше целевой численности в 203 тысячи военных. Поэтому власти Германии рассматривают возможность восстановления обязательной военной службы.

Кроме того, Bild проанализировал военные запасы техники у двух стран. По данным издания, Германия имеет менее 300 боевых танков в то время, как РФ сейчас строит примерно полторы тысячи боевых танков в год. Также немецкая армия имеет рекордно малую запись боеприпасов, которых хватит лишь на два дня. Отмечается, что это нарушение требования НАТО, согласно которому боеприпасов должно хватить не менее чем на 30 дней.

«Правительство уже разработало «Оперативный план Германия» («OPLAN DEU») - документ, который описывает, как должна быть выстроена военная архитектура ФРГ до начала возможного военного конфликта. Главная задача Германии - обеспечить развертывание и снабжение топливом, продовольствием и медикаментами сил НАТО», - сообщил Bild.

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