Российский теннисист устроил истерику в полуфинале Уимблдона
- 13.07.2024, 6:00
Медведев набросился на судью.
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона — 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.
В одном из сетов при счете 5:3 30:40, в пользу россиянина судья зафиксировала двойной отскок, после дропшота Алькараса.
Медведев не сдержал эмоций и набросился на судью на вышке с нецензурной лексикой.
«Иди н###й, иди н###й, кусок дерьма», — сказал Медведев.
“Fuck you, fuck you”— Set Tenis (@settenisok) July 12, 2024
- Danill Medvedev a la jueza pic.twitter.com/o9OC9UBO3O