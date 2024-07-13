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Российский теннисист устроил истерику в полуфинале Уимблдона

  • 13.07.2024, 6:00
Российский теннисист устроил истерику в полуфинале Уимблдона
Даниил Медведев

Медведев набросился на судью.

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона — 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

В одном из сетов при счете 5:3 30:40, в пользу россиянина судья зафиксировала двойной отскок, после дропшота Алькараса.

Медведев не сдержал эмоций и набросился на судью на вышке с нецензурной лексикой.

«Иди н###й, иди н###й, кусок дерьма», — сказал Медведев.

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