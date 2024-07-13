Российский теннисист устроил истерику в полуфинале Уимблдона 13.07.2024, 6:00

Даниил Медведев

Медведев набросился на судью.

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона — 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

В одном из сетов при счете 5:3 30:40, в пользу россиянина судья зафиксировала двойной отскок, после дропшота Алькараса.

Медведев не сдержал эмоций и набросился на судью на вышке с нецензурной лексикой.

«Иди н###й, иди н###й, кусок дерьма», — сказал Медведев.

“Fuck you, fuck you”



- Danill Medvedev a la jueza pic.twitter.com/o9OC9UBO3O — Set Tenis (@settenisok) July 12, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com