Politico: Союзники США шокированы оплошностями Байдена и «перебегают» к Трампу 3 13.07.2024, 8:16

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Пришло время сделать ставку на «другого парня».

Дипломаты некоторых западных стран шокированы оплошностями президента США Джо Байдена, сделанными им в последнее время в ходе публичных мероприятий, и начинают налаживать контакты с командой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в преддверии ноябрьских выборов.

Об этом пишет Politico.

«Для некоторых союзников Америки пришло время сделать ставку на другого парня. Европейские дипломаты и официальные лица описали свое потрясение по поводу неуверенных и полных ошибок публичных выступлений президента Джо Байдена и заявили, что они уже начали обращаться к Дональду Трампу», - сказано в материале.

Журналисты отмечают: Байден сталкивается с нарастающим давлением со стороны соратников по Демократической партии, которые считают, что он должен снять свою кандидатуру в пользу более молодого кандидата, например вице-президента Камалы Харрис.

Обозреватели напоминают, что Байден выглядел неуверенно во время первого раунда дебатов с Трампом в прошлом месяце, а накануне допустил новые оплошности в ходе длинной пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

«По завершении саммита НАТО в Вашингтоне состоялась длинная пресс-конференция Байдена, во время которой он настаивал, что он достаточно здоров, чтобы отбыть еще один срок, и что он лучший человек, способный победить Трампа. Когда Байден представил лидера Украины Владимира Зеленского как «президента Путина», среди европейцев в зале послышался вздох», - говорится в статье.

Один из собеседников издания сказал, что в тот момент европейские лидеры замерли на сцене, но изо всех сил пытались не подавать виду. Никто из них после этого не обсуждал оговорку с Байденом.

Другой высокопоставленный европейский дипломат в округе Колумбия сообщил, что его коллеги уже несколько месяцев заняты общением с теми, кто, вероятно, присоединится к команде Трампа: организуют встречи, посещают одни и те же мероприятия и приглашают союзников кандидата от республиканцев на ужин.

На вопрос, существует ли какое-либо давление дома, чтобы не делать этого из-за поляризующего имиджа Трампа, один дипломат ответил: «Нет. Мы бы не выполнили свой долг, если бы не попытались наладить связи с его народом сейчас».

Еще один дипломат рассказал, что налаживание связей с командой Трампа началось еще до последних оплошностей действующего хозяина Белого дома.

«Это продолжается уже больше года», - сказал собеседник.

По информации издания, даже британцы были «шокированы и встревожены очевидной слабостью президента США».

Человек, близкий к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, сказал, что сейчас Королевство лучше готово, чем в 2016 году, когда британцы почти не готовились к возможной победе Трампа на выборах.

В Германии также встревожены ситуацией с американскими выборами.

«Теперь ясно, что Джо Байден, придерживающийся своей кандидатуры, только поможет Трампу», - заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Политик выразил надежду, что демократы найдут способ заставить Байдена снять кандидатуру, «сохранив при этом лицо».

«Я обеспокоен внутриполитическим расколом в Соединенных Штатах и потенциальным влиянием победы Дональда Трампа на выборах на трансатлантическую безопасность и демократические институты в США», - добавил депутат.

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