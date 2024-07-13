Bild: Судьба Байдена зависит от известной певицы 2 13.07.2024, 8:41

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Американская общественность ждет.

Известная американская певица Тейлор Свифт может сыграть ключевую роль в избирательной кампании действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Пока кандидат от Демократической партии продолжает отражать нарастающее давление со стороны соратников, призывающих его выйти из президентской гонки, американская общественность ждет, что по этому поводу скажет Свифт, пишет Bild.

Недавно такие голливудские звезды, как Джордж Клуни и Майкл Дуглас, призвали Байдена снять свою кандидатуру.

Свифт, в свою очередь, пока продолжает хранить молчание.

Певица имеет политический вес благодаря большой армии своих поклонников. В частности, считается, она может помочь Байдену повысить поддержку среди молодых избирателей.

Поэтому накануне ноябрьских выборов в США даже заговорили о «факторе Свифт».

Во время предыдущей президентской кампании знаменитость была в лагере Байдена. Четыре года назад, выражая поддержку кандидату от демократов, она говорила, что при Байдене у США «есть шанс начать процесс исцеления, в котором страна так отчаянно нуждается».

Свифт наряду с телезвездой Опрой Уинфри остается самой упоминавшейся знаменитостью в США. Некоторые представители Демократической партии даже считают, что она должна баллотироваться в президенты.

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