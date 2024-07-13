ISW: ВСУ могут освободить оккупированные территории путем ряда контратак 13.07.2024, 8:57

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Не одномоментно, а в несколько этапов.

Помощь Запада позволит Украине сорвать планы диктатора Владимира Путина и освободить оккупированные Россией территории не одномоментно, а в несколько этапов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что сейчас Силы обороны провели несколько масштабных контрнаступательных операций, которые были успешными в оперативном плане в течение всего полномасштабного вторжения. Однако такой подход к освобождению территории не является единственно возможным для ВСУ.

Аналитики ISW убеждены, что выход из нынешней позиционной войны в Украине является сложной задачей как для российских, так и для украинских войск. В Институте убеждены, что менее масштабные контрнаступательные операции ВСУ открывают возможности для достижения оперативно важных целей без вызовов, связанных с проведением более масштабных контрнаступлений.

«Менее масштабные контрнаступательные операции, вероятно, позволят Украине быстрее начать подрывать способность России использовать инициативу на всем театре военных действий и быстрее уменьшить определенное давление на Силы обороны на всей линии фронта», - говорится в отчете.

В то же время, в ISW убеждены, что западная помощь для ВСУ - это единственный возможный путь для уменьшения намерений российского диктатора Владимира Путина уничтожить украинскую государственность и идентичность, не жалея времени или стоимости.

Также оборонная помощь западных партнеров способна обеспечить Силы обороны Украины необходимым оборудованием и оружием в объемах, в сроки и в регулярности, которые позволят им проводить масштабные операции по освобождению временно оккупированных территорий.

«Такие операции ВСУ не обязательно должны быть отдельными и широкомасштабными. Они могут быть серией сложных контрнаступательных операций, которые будут происходить в конце 2024 и в течение 2025 года», - говорится в отчете ISW.

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