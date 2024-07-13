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«За Охматдет»: украинские Су-27 ударили ракетами по ЗРК и радарам оккупантов

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  • 13.07.2024, 9:17
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«За Охматдет»: украинские Су-27 ударили ракетами по ЗРК и радарам оккупантов

Видео запуска от первого лица.

Украинские пилоты ракетными ударами по позициям российских войск отомстили за всех погибших в результате террористической атаки армии РФ по «Охматдету».

12 июля летчики ВС ВСУ атаковали AGM-88 HARM зенитно-ракетные комплексы и радары оккупантов. Ракеты подписали посланием «За «Охматдет». Удары наносились с истребителей СУ-27.

Видео запусков американских высокоскоростных противорадиолокационных ракет пилотами 831-й бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр», опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

На записи можно заметить запуски не менее 8 ракет с истребителей «Су-27».

831-я бригада тактической авиации базируется в Миргороде Полтавской области с 1985 года.

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