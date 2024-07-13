С российским генералом Теплинским начались странности после ранения

С российским генералом Теплинским начались странности после ранения1
- 13.07.2024, 9:29
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Подчиненные сомневаются в его адекватности.
Командующий ВДВ РФ и группировкой российских войск «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский сильно изменился после стресса.
Подчиненные сомневаются в его адекватности и способности далее занимать высокий пост. Об этом сообщил влиятельный российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на источники в окружении генерала, передает Диалог.UA.
Информация о ранении Теплинского появилась еще в начале июля. Сообщалось, что ВСУ рано утром 30 июня нанесли удар по штабу группировки «Днепр» в пригороде Геническа. Тогда 5 оккупантов стали «грузом 200», еще 12 получили ранения, среди которых был и Теплинский.
После этого ранения поведение генерала стало «мягко говоря, странным», утверждают источники.
«Неадекватность в поведении генерала по отношению к подчиненным стала проявляться после последнего ранения… Теплинского просто перестали узнавать», - сообщил российский ресурс.
Среди таких странностей - это строгий запрет 18-й армии ВС РФ собирать и эвакуировать собственный «груз 200» в Херсонской области.
«Теплинский отказывает своим подчиненным, не предоставляя при этом никакой вразумительной аргументации», - сообщил Telegram-канал.