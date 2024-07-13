«Во время свидания забыла о сигаретах» 7 13.07.2024, 9:45

2,170

Белоруски рассказали, как они пытаются бросить курить.

Для многих курильщиков отказ от этой пагубной привычки является одним из самых сложных жизненных испытаний. Никотиновая зависимость может казаться непобедимой, заставляя людей сомневаться в своих силах. Курение вызывает и серьезные заболевания, в том числе — онкологические. В Минздраве Беларуси отмечают, что не существует безопасной сигареты и безопасного уровня курения.

Единственным наиболее эффективным способом снижения вреда для здоровья остается полный отказ от этой пагубной привычки. Blizko.by узнал, как белоруски пытаются бороться со своей зависимостью, получается ли у них и как курение повлияло на их здоровье.

Жизнь разделилась на до и после

Еще несколько лет назад Алиса с недоумением смотрела на молодых людей, курящих электронные сигареты, считая это модным, но немного странным увлечением.

— Я никогда практически не курила, думала, что начинать уже после 50 лет — это нелепо. Да и для чего? — говорит она.

— Так получилось, что моя дочка решила попробовать вейпы. Но ее муж оказался против такого увлечения. Я и забрала эту электронную сигарету, теперь втянулась сама. Скажу, что сначала хотела выкинуть все это «добро», но решила попробовать. И что вы думаете? Теперь я не могу остановиться.

С тех пор жизнь Алисы разделилась на до и после. Ее привычка быстро переросла в зависимость. Она покупает все новые и новые одноразовые и сигареты, каждый раз обещая себе, что это последняя. Но один раз становился двумя, тремя, десятью… Женщина рассказывает, что, возможно, и хочет бросить курить, но пока не знает, как это сделать:

— У меня уже есть разные электронные сигареты и десятки жидкостей к ним. Наверное, перепробовала все, что есть в магазине возле дома. Также я могу специально поехать в торговый центр и выбирать себе так называемую жижу для вейпа. На самом деле, есть такие вкусы гадкие, что просто невозможно. Как будто производители травят специально, а бывают и ничего такие.

Также Алиса сказала, что очень негативно относится к тому, что электронные сигареты курят подростки:

— Да, я считаю правильно, когда ограничивают продажу этих вейпов. Не знаю, стоит ли их полностью запрещать. Ведь очень много людей курят, вряд ли они так сразу откажутся. А всякие дельцы будут завозить «паленку» и продавать втихаря.

В ближайшее время женщина настроена все-таки отказаться от пагубной привычки:

— Я даже смотрю в интернете различные видео. Считаю, что курение — это зависимость, с которой должен бороться врач. Мне очень нравится на YouTube канал Василия Шурова. Он врач-нарколог и психиатр. Все по делу рассказывает, а главное, как решить проблему с пагубными привычками.

Никогда не посоветую начинать курить

Еще одной историей поделилась Екатерина, которой 35 лет, и почти 20 из них она курит.

— Начала еще в школе, лет в 16. Тогда я выкуривала 2 пачки крепких сигарет в день. Не было такого, что меня кто-то свел с пути истинного и «подсадил» на никотин. Таким человеком для своих подружек была скорей я, — вспоминает она.

— Тогда же в нашей жизни появился и алкоголь на постоянной основе. При этом я хорошо училась и в целом не была каким-то отморозком, просто всегда тянуло попробовать что-то новое, было скучно быть слишком хорошей девочкой.

Девушка рассказывает, что за всю жизнь у нее были небольшие перерывы в курении:

— Я бросала раза два. Давалось мне это очень легко, зависимости я не ощущала. Самый большой из таких периодов продлился 2 года. Но в то время я все равно позволяла себе иногда выкурить сигарету, потому что не особо люблю себе что-то категорически запрещать. Срывов после этого не следовало. Одна сигарета раз в несколько месяцев — и все. А еще я курила в отпуске, а когда он заканчивался — снова тут же забывала о курении.

Екатерина отмечает, что снова активно начала курить, когда случился напряженный период на работе:

— Я очень уставала, мне нужны были перерывы в течение рабочего дня. Точнее, поводы для них. Я начала выходить на курилку просто постоять с коллегами. Потом иногда стала «стрелять» у них сигареты. А в один прекрасный день поняла, что за сегодня я не пропустила ни одного перекура и каждый раз выходила не просто подышать. В тот же день я призналась себе, что снова курю и купила первую пачку сигарет за 2 года. С тех пор очень долгое время попыток бросать у меня не было. Спустя еще десяток лет пришло осознание, что я приобрела реальную зависимость, уж не знаю, физическую или психологическую, но мне стало тяжело долгое время обходиться без перекура.

От меня пахло каким-то бомжом

Переломным моментом для девушки стало очередное повышение цен на сигареты в сочетании с ухудшением их качества:

— Это было года полтора назад. В Беларуси постепенно исчезали из продажи марки сигарет, которые мне нравились, а те, что были, плавно становились все более мерзкими по вкусу и запаху. Мне уже порядком надоело, что после выкуренной сигареты от меня пахло не шампунем и порошком, а каким-то бомжом. Да и удовольствие я получала весьма сомнительное. Но бросать курить желания у меня по-прежнему не было, на тот момент я выкуривала в среднем пачку в день.

Затем Екатерина, вдохновившись примерами знакомых, решила попробовать частично заменить сигареты вейпом. Она не воспринимала это как попытку завязать с курением и не рассчитывала, что полностью завяжет с сигаретами:

— Совершенно очевидно, что электронные сигареты тоже вредны. Я просто искала приятную альтернативу, потому что курение сигарет почти не доставляло удовольствия из-за их плохого качества, но сама привычка меня не тяготила. Расчет был такой, что я смогу сократить количество выкуриваемых мной в день сигарет, частично заменяя их вейпом. Например, выкурю не 20 штук, а 10. Пугало только, что вместо этого я начну курить еще больше, добавив к табаку еще и электронку. Я обзавелась для начала одноразкой, и каково же было мое удивление, когда через несколько дней я полностью перестала курить сигареты. Позже, когда убедилась в том, что сигареты меня больше не интересуют, я купила себе многоразовое устройство. И вот уже второй год не курю, а «парю».

В завершении Екатерина говорит, что не питает иллюзий по поводу того, что наносит своему здоровью меньший вред, перейдя на электронные сигареты:

— Но своей цели — не вонять бомжом и получать удовольствие от процесса употребления никотина — я достигла. Курение — мой осознанный неправильный выбор, мне нравится эта эстетика и процесс, хоть я и считаю эту привычку совершенно бессмысленной и крайне вредной. И конечно же, никому и никогда не посоветую начинать курить. Ни сигареты, ни электронки.

Во время свидания забыла о сигаретах

Еще одной историей о борьбе с пагубной привычкой рассказала Вероника:

— Сейчас мне 31 год, а курить я начала в 14. Как многие подростки, тогда я считала себя очень крутой. Не скажу, что сложилась именно привычка, но пару раз в неделю я баловалась. Так было лет до 18, пока не уехала на учебу в столицу. Я поступила в университет и почувствовала свободу. Чем старше становилась, тем больше курила. Это стало реальной зависимостью. Помню даже такое, что в бедные студенческие годы иногда стоял выбор: купить еду или сигареты, я выбирала последнее.

Девушка отмечает, что первый раз задумалась о том, что надо бросать вредную привычку, в 22 года:

— Я прочитала книгу «Легкий способ бросить курить». Она не помогла вообще. Суть книги такая: когда читаешь ее, ты позволяешь себе курить, но на последний странице — должен отказаться. Как мне показалось, книга — очень примитивная, она мне не помогла. Однако через некоторое время я встретила своего будущего мужа. Я при нем не хотела курить, и это было очень странно. Он никаких условий не ставил, но он сам не курил. В начале отношений у нас было головокружительное свидание, которое длилось целые сутки. Я за это время просто забыла покурить, что удивительно, мне и не хотелось.

Вероника вспоминает, что в браке она не курила 3,5 года, но в первый же день, как они разъехались с мужем, она сразу же вернулась к вредной привычке:

— За это время, когда я не курила, конечно, у меня в голове были мысли, но я как-то держалась. Но при расставании я снова начала курить. Чувства вины у меня не было. Однако сам запах сигарет мне не нравился, также по работе я общалась с врачами, которые на реальных примерах рассказывали, к каким негативным и даже смертельным последствием приводит курение.

Одноразки — настоящее зло

Девушка отмечает, что нашла такой выход: она заменила обычные сигареты на такие же, только с ароматизаторами. Затем у нашей героини были определенные финансовые трудности, а сигареты стоили все дороже, поэтому она начала пробовать различные варианты:

— В один момент у меня сломался специальный аппарат для курения айкоса. Я подумала, что это знак свыше. Да и сама эта привычка уже напрягала, она контролировала меня. К примеру, едешь пару часов в поезде, а курить нельзя. Я уже начинала нервничать и психовать. Получается, что моя привычка стала диктовать, как мне жить. Я решила бросить, но продержалась совсем недолго и решила перейти на так называемые одноразки. Считаю, что они — настоящее зло. Мне одноразовые сигареты не нравились, еще они такие сладкие и мерзкие. Но организм требовал никотина, поэтому я решила попробовать вейпы.

Вероника с сожалением отмечает, что именно многоразовые электронные сигареты она стала курить еще больше:

— Курила нон-стоп, так как эта электронная штука всегда под рукой. Остановиться практически невозможно. Я уже начала постоянно кашлять, также было сильное першение в горле. Сейчас очень много спорят о вредности вейпов, но я знаю мнение известных наших врачей-пульмонологов, которые видели, в каком плачевном состоянии легкие после курения электронных сигарет. Я решила, что хочу бросить, но сейчас у меня сильнейшая зависимость. Я даже перестала получать удовольствие, как раньше, однако организм требует.

Я просто умирала без затяжки

Девушка подчеркивает, что у нее сейчас даже есть ломка без курения:

— Мне сейчас тяжело очень, но я стараюсь. На работу не беру электронную сигарету, чтобы не закурить, однако постоянно об этом думаю. Эти навязчивые мысли в голове… Не знаю, как жить без никотина. Было и такое, что закончилась жижа, а я специально не покупала новую, думала, что так смогу обмануть себя. Но потом в ночи, когда все закрыто, искала ее по знакомым. Я просто умирала без затяжки. Я знаю, что надо резко бросить и перетерпеть какое-то время, но пока я так не могу. Однако решения принято об отказе от курения, поэтому я очень надеюсь, что со временем у меня получится.

Курение — вредная привычка, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы хотите бросить курить, то, как можно убедиться, вы не одиноки. Многие люди борются с этой зависимостью, но с помощью правильной стратегии и поддержки вы можете добиться успеха.

Помните, что отказ от курения — это путешествие, а не пункт назначения. Возможны неудачи, но не позволяйте им вас обескураживать. Учитесь на своих ошибках и продолжайте двигаться вперед.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com