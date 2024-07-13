закрыть
13 июля 2024, суббота, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Во время свидания забыла о сигаретах»

7
  • 13.07.2024, 9:45
  • 2,170
«Во время свидания забыла о сигаретах»

Белоруски рассказали, как они пытаются бросить курить.

Для многих курильщиков отказ от этой пагубной привычки является одним из самых сложных жизненных испытаний. Никотиновая зависимость может казаться непобедимой, заставляя людей сомневаться в своих силах. Курение вызывает и серьезные заболевания, в том числе — онкологические. В Минздраве Беларуси отмечают, что не существует безопасной сигареты и безопасного уровня курения.

Единственным наиболее эффективным способом снижения вреда для здоровья остается полный отказ от этой пагубной привычки. Blizko.by узнал, как белоруски пытаются бороться со своей зависимостью, получается ли у них и как курение повлияло на их здоровье.

Жизнь разделилась на до и после

Еще несколько лет назад Алиса с недоумением смотрела на молодых людей, курящих электронные сигареты, считая это модным, но немного странным увлечением.

— Я никогда практически не курила, думала, что начинать уже после 50 лет — это нелепо. Да и для чего? — говорит она.

— Так получилось, что моя дочка решила попробовать вейпы. Но ее муж оказался против такого увлечения. Я и забрала эту электронную сигарету, теперь втянулась сама. Скажу, что сначала хотела выкинуть все это «добро», но решила попробовать. И что вы думаете? Теперь я не могу остановиться.

С тех пор жизнь Алисы разделилась на до и после. Ее привычка быстро переросла в зависимость. Она покупает все новые и новые одноразовые и сигареты, каждый раз обещая себе, что это последняя. Но один раз становился двумя, тремя, десятью… Женщина рассказывает, что, возможно, и хочет бросить курить, но пока не знает, как это сделать:

— У меня уже есть разные электронные сигареты и десятки жидкостей к ним. Наверное, перепробовала все, что есть в магазине возле дома. Также я могу специально поехать в торговый центр и выбирать себе так называемую жижу для вейпа. На самом деле, есть такие вкусы гадкие, что просто невозможно. Как будто производители травят специально, а бывают и ничего такие.

Также Алиса сказала, что очень негативно относится к тому, что электронные сигареты курят подростки:

— Да, я считаю правильно, когда ограничивают продажу этих вейпов. Не знаю, стоит ли их полностью запрещать. Ведь очень много людей курят, вряд ли они так сразу откажутся. А всякие дельцы будут завозить «паленку» и продавать втихаря.

В ближайшее время женщина настроена все-таки отказаться от пагубной привычки:

— Я даже смотрю в интернете различные видео. Считаю, что курение — это зависимость, с которой должен бороться врач. Мне очень нравится на YouTube канал Василия Шурова. Он врач-нарколог и психиатр. Все по делу рассказывает, а главное, как решить проблему с пагубными привычками.

Никогда не посоветую начинать курить

Еще одной историей поделилась Екатерина, которой 35 лет, и почти 20 из них она курит.

— Начала еще в школе, лет в 16. Тогда я выкуривала 2 пачки крепких сигарет в день. Не было такого, что меня кто-то свел с пути истинного и «подсадил» на никотин. Таким человеком для своих подружек была скорей я, — вспоминает она.

— Тогда же в нашей жизни появился и алкоголь на постоянной основе. При этом я хорошо училась и в целом не была каким-то отморозком, просто всегда тянуло попробовать что-то новое, было скучно быть слишком хорошей девочкой.

Девушка рассказывает, что за всю жизнь у нее были небольшие перерывы в курении:

— Я бросала раза два. Давалось мне это очень легко, зависимости я не ощущала. Самый большой из таких периодов продлился 2 года. Но в то время я все равно позволяла себе иногда выкурить сигарету, потому что не особо люблю себе что-то категорически запрещать. Срывов после этого не следовало. Одна сигарета раз в несколько месяцев — и все. А еще я курила в отпуске, а когда он заканчивался — снова тут же забывала о курении.

Екатерина отмечает, что снова активно начала курить, когда случился напряженный период на работе:

— Я очень уставала, мне нужны были перерывы в течение рабочего дня. Точнее, поводы для них. Я начала выходить на курилку просто постоять с коллегами. Потом иногда стала «стрелять» у них сигареты. А в один прекрасный день поняла, что за сегодня я не пропустила ни одного перекура и каждый раз выходила не просто подышать. В тот же день я призналась себе, что снова курю и купила первую пачку сигарет за 2 года. С тех пор очень долгое время попыток бросать у меня не было. Спустя еще десяток лет пришло осознание, что я приобрела реальную зависимость, уж не знаю, физическую или психологическую, но мне стало тяжело долгое время обходиться без перекура.

От меня пахло каким-то бомжом

Переломным моментом для девушки стало очередное повышение цен на сигареты в сочетании с ухудшением их качества:

— Это было года полтора назад. В Беларуси постепенно исчезали из продажи марки сигарет, которые мне нравились, а те, что были, плавно становились все более мерзкими по вкусу и запаху. Мне уже порядком надоело, что после выкуренной сигареты от меня пахло не шампунем и порошком, а каким-то бомжом. Да и удовольствие я получала весьма сомнительное. Но бросать курить желания у меня по-прежнему не было, на тот момент я выкуривала в среднем пачку в день.

Затем Екатерина, вдохновившись примерами знакомых, решила попробовать частично заменить сигареты вейпом. Она не воспринимала это как попытку завязать с курением и не рассчитывала, что полностью завяжет с сигаретами:

— Совершенно очевидно, что электронные сигареты тоже вредны. Я просто искала приятную альтернативу, потому что курение сигарет почти не доставляло удовольствия из-за их плохого качества, но сама привычка меня не тяготила. Расчет был такой, что я смогу сократить количество выкуриваемых мной в день сигарет, частично заменяя их вейпом. Например, выкурю не 20 штук, а 10. Пугало только, что вместо этого я начну курить еще больше, добавив к табаку еще и электронку. Я обзавелась для начала одноразкой, и каково же было мое удивление, когда через несколько дней я полностью перестала курить сигареты. Позже, когда убедилась в том, что сигареты меня больше не интересуют, я купила себе многоразовое устройство. И вот уже второй год не курю, а «парю».

В завершении Екатерина говорит, что не питает иллюзий по поводу того, что наносит своему здоровью меньший вред, перейдя на электронные сигареты:

— Но своей цели — не вонять бомжом и получать удовольствие от процесса употребления никотина — я достигла. Курение — мой осознанный неправильный выбор, мне нравится эта эстетика и процесс, хоть я и считаю эту привычку совершенно бессмысленной и крайне вредной. И конечно же, никому и никогда не посоветую начинать курить. Ни сигареты, ни электронки.

Во время свидания забыла о сигаретах

Еще одной историей о борьбе с пагубной привычкой рассказала Вероника:

— Сейчас мне 31 год, а курить я начала в 14. Как многие подростки, тогда я считала себя очень крутой. Не скажу, что сложилась именно привычка, но пару раз в неделю я баловалась. Так было лет до 18, пока не уехала на учебу в столицу. Я поступила в университет и почувствовала свободу. Чем старше становилась, тем больше курила. Это стало реальной зависимостью. Помню даже такое, что в бедные студенческие годы иногда стоял выбор: купить еду или сигареты, я выбирала последнее.

Девушка отмечает, что первый раз задумалась о том, что надо бросать вредную привычку, в 22 года:

— Я прочитала книгу «Легкий способ бросить курить». Она не помогла вообще. Суть книги такая: когда читаешь ее, ты позволяешь себе курить, но на последний странице — должен отказаться. Как мне показалось, книга — очень примитивная, она мне не помогла. Однако через некоторое время я встретила своего будущего мужа. Я при нем не хотела курить, и это было очень странно. Он никаких условий не ставил, но он сам не курил. В начале отношений у нас было головокружительное свидание, которое длилось целые сутки. Я за это время просто забыла покурить, что удивительно, мне и не хотелось.

Вероника вспоминает, что в браке она не курила 3,5 года, но в первый же день, как они разъехались с мужем, она сразу же вернулась к вредной привычке:

— За это время, когда я не курила, конечно, у меня в голове были мысли, но я как-то держалась. Но при расставании я снова начала курить. Чувства вины у меня не было. Однако сам запах сигарет мне не нравился, также по работе я общалась с врачами, которые на реальных примерах рассказывали, к каким негативным и даже смертельным последствием приводит курение.

Одноразки — настоящее зло

Девушка отмечает, что нашла такой выход: она заменила обычные сигареты на такие же, только с ароматизаторами. Затем у нашей героини были определенные финансовые трудности, а сигареты стоили все дороже, поэтому она начала пробовать различные варианты:

— В один момент у меня сломался специальный аппарат для курения айкоса. Я подумала, что это знак свыше. Да и сама эта привычка уже напрягала, она контролировала меня. К примеру, едешь пару часов в поезде, а курить нельзя. Я уже начинала нервничать и психовать. Получается, что моя привычка стала диктовать, как мне жить. Я решила бросить, но продержалась совсем недолго и решила перейти на так называемые одноразки. Считаю, что они — настоящее зло. Мне одноразовые сигареты не нравились, еще они такие сладкие и мерзкие. Но организм требовал никотина, поэтому я решила попробовать вейпы.

Вероника с сожалением отмечает, что именно многоразовые электронные сигареты она стала курить еще больше:

— Курила нон-стоп, так как эта электронная штука всегда под рукой. Остановиться практически невозможно. Я уже начала постоянно кашлять, также было сильное першение в горле. Сейчас очень много спорят о вредности вейпов, но я знаю мнение известных наших врачей-пульмонологов, которые видели, в каком плачевном состоянии легкие после курения электронных сигарет. Я решила, что хочу бросить, но сейчас у меня сильнейшая зависимость. Я даже перестала получать удовольствие, как раньше, однако организм требует.

Я просто умирала без затяжки

Девушка подчеркивает, что у нее сейчас даже есть ломка без курения:

— Мне сейчас тяжело очень, но я стараюсь. На работу не беру электронную сигарету, чтобы не закурить, однако постоянно об этом думаю. Эти навязчивые мысли в голове… Не знаю, как жить без никотина. Было и такое, что закончилась жижа, а я специально не покупала новую, думала, что так смогу обмануть себя. Но потом в ночи, когда все закрыто, искала ее по знакомым. Я просто умирала без затяжки. Я знаю, что надо резко бросить и перетерпеть какое-то время, но пока я так не могу. Однако решения принято об отказе от курения, поэтому я очень надеюсь, что со временем у меня получится.

Курение — вредная привычка, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы хотите бросить курить, то, как можно убедиться, вы не одиноки. Многие люди борются с этой зависимостью, но с помощью правильной стратегии и поддержки вы можете добиться успеха.

Помните, что отказ от курения — это путешествие, а не пункт назначения. Возможны неудачи, но не позволяйте им вас обескураживать. Учитесь на своих ошибках и продолжайте двигаться вперед.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников