НАТО отвечает Путину 3 Артем Радыгин, «Радио Свобода»

13.07.2024, 9:59

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Страны Запада сплотились.

В Вашингтоне прошел саммит НАТО, который посвящен 75-летию Североатлантического военного альянса. Президент США Джо Байден заявил, что его страна совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией предоставит Украине несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем ПВО в качестве военной помощи. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев добивается принятия решения по увеличению количества самолетов F-16, на которые рассчитывает Украина. Саммит проходит на фоне интенсивных российских бомбардировок украинских городов. 8 июля армия РФ нанесла массированный ракетный удар, в результате которого одна из ракет попала в детскую больницу в украинской столице. На прошлой неделе Владимир Путин выдвинул неприемлемый для Киева ультиматум: он требует от Украины вывести войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вхождения в НАТО. Чем ответит на этот ультиматум НАТО и верит ли кто-то из членов альянса в возможность переговоров с Путиным – попробуем разобраться с политологом Дмитрием Орешкиным и американисткой Александрой Филиппенко.

В среду в Вашингтоне состоялось торжественное открытие юбилейного саммита НАТО, на котором выступил президент США Джо Байден. В своей речи глава Белого дома подробно говорил о достижениях и о новых вызовах для Североатлантического военного альянса, в том числе, о войне России против Украины. «В Европе продолжается агрессивная война Путина против Украины. И Путин хочет ни больше ни меньше как полного подчинения Украины, хочет положить конец украинской демократии, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с лица земли. Он не остановится на Украине, не заблуждайтесь. Украина может остановить и остановит Путина», – заявил Джо Байден.

На открытии саммита НАТО поддержать Украину лидеров альянса призвал его глава Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что оборонный блок должен продемонстрировать решимость, которую он проявил в ключевые моменты истории. «Давайте будем честными, наша поддержка Украины была не такой очевидной и предрешенной. Ситуация непростая, потому что наша поддержка сопряжена с затратами и рисками. Правда в том, что нет никаких решений, которые не будут связаны с затратами, имея агрессивную Россию в качестве соседа. Но помните, что наибольшие затраты и наибольший риск мы понесем, если Россия победит в Украине. И мы не можем этого допустить», – отметил в своем выступлении Столтенберг. Глава НАТО также сказал, что «исход этой войны сформирует глобальную безопасность на десятилетия».

Об эффективности стратегии НАТО в отношении поддержки Украины говорит политолог Дмитрий Орешкин:

– Вообще, НАТО действительно оборонительный союз, долго и упорно до начала украинского конфликта они занимались бытовыми проблемами. Одна из важнейших тем, которую раньше обсуждали члены альянса, – согласование меню для солдат НАТО в разных странах, потому что у разных солдат разные предпочтения. Сейчас, конечно, на повестке дня боевые проблемы. Но страны НАТО, прежде всего Германия, очень долго и упорно не хотели втягиваться в этот конфликт даже косвенно. Вы помните, что помощь Германии началась с пяти тысячи касок, которые они пожертвовали Украине.

– Как вы думаете, чем НАТО, кроме оружия, может помочь Украине?

– Прежде всего, нужна демонстрация общей поддержки – это очень важно. Потому что Путин надеялся, что Запад испугается, отступит и предложит, как это было 24 февраля 2022 года, безопасную эвакуацию президенту Украины. Как мы знаем, Зеленский отказался, сказал, что он нуждается в вооружениях, а не в эвакуации. За эти два с половиной года, очень дорого оплаченных Украиной, НАТО действительно консолидировалось. Там есть Трамп, но это исключение из правил. Насколько мы с вами можем судить, с ним на этом саммите на высоком уровне пока никто не стал говорить, встречи Трампа с какими-то ключевыми фигурами не произошло. Если Трамп приходит к власти и начинает выводить Америку из списка стран, помогающих Украине, что, на мой взгляд, чрезвычайно маловероятно, НАТО заранее готовится к альтернативным вариантам, в дело включается европейский фланг блока. У него для этого есть все основания. В НАТО появились две новые страны – Финляндия и Швеция, которые активно и старательно, демонстративно, как это положено неофитам, выполняют все нормативы, в том числе вносят серьезный финансовый вклад в виде вооружения. Так что дипломатический статус НАТО и Запада в целом, на мой взгляд, растет. Более того, мы видим, что НАТО формирует повестку дня. И в этом смысле Путин впервые для себя ощущает свою политику как политику реакции на то, что происходит, потому что раньше темы задавал он. Неслучайно образовался вояж венгерского премьера Виктора Орбана. Ведь он же не просто так сел и поехал – поездку надо было согласовать, надо, чтобы страны, которые тебя принимают, проявили заинтересованность.

И это тоже знак того, что Путин вынужден формировать какую-то, условно говоря, орбанскую альтернативу. Она восторга у НАТО не вызвала: это ваша частная инициатива, вы имеете на нее право, но мы имеем право к этому не прислушиваться. Мы видим, что за океаном Орбана, вместо того чтобы его внимательно выслушать, держат на периферии, к центру принятия решений не подпускают. Так что благодаря действиям Путина дипломатически НАТО сплотилось. Расчет на то, что Запад струсит, совершенно очевидно не оправдался, хотя Запад очень не хотел втягиваться в этот конфликт. Упорные действия Путина привели к тому, что страны Запада вынуждены были втянуться. Удар по киевской детской больнице я воспринимаю, как заявку Путина на то, что все-таки лучше было бы, если бы вы испугались. С меня спроса нет, у меня и справка есть, я готов бить по больнице, соответственно, я готов нажать красную кнопку. И в то же время мне кажется, что НАТО опять не испугалось, – полагает политолог Дмитрий Орешкин.

Для продолжения военной помощи Украине в НАТО разработали план на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США и прихода в Европе к власти правых партий. До того как это произойдет, руководство североатлантического альянса намерено назначить для постоянной работы в Украине своего высокопоставленного чиновника, а помимо этого создать с той же целью штаб в немецком городе Висбаден, который будет занят исключительно и на долгосрочной основе координацией поставок Украине военной помощи и подготовкой бойцов ВСУ.

За саммитом НАТО внимательно следят в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . «Вы знаете, что Североатлантический альянс – это альянс, который считает Российскую Федерацию врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя, и это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины. Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге», – отметил Песков.

Проведенный в июне опрос «Левада-центра» показал, что более половины россиян поддерживают идею начать мирные переговоры с Украиной. В поддержку мирных переговоров высказались 58% опрошенных, что стало максимальным показателем по этому вопросу за последние полгода. «Большая часть опрошенных считает, что в переговорах больше заинтересована Россия. Две трети опрошенных по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на США и НАТО, убежденность в этом за год выросла. Половина допускает перерастание конфликта в прямое столкновение России и НАТО», – отмечает «Левада-центр».

О том, как относиться к восприятию россиянами войны в Украине и противостоянию России и НАТО, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин:

– Уважаемым соотечественникам хорошо промыли мозги: сейчас многие из них верят, что украинцы сами попали по детской больнице. Хотя независимые эксперты установили, что это была российская ракета. На Западе этот вопрос ни у кого не вызывает сомнений, а в российском пространстве вызывает. Если отвечать на слова Пескова о том, что удар по больнице используется для нагнетания истерии, то ответ очень простой: не наносите удар, чтобы не нагнетали. А если речь идет о третьей мировой войне, ответ тоже очень простой: выведите войска из суверенной Украины, вернитесь к признанным во всем мире границам, и угроза войны отпадет сама собой. Более того, в российском пространстве многие считают, что НАТО действительно готовится напасть на Россию. При этом НАТО демонстрировало крайнее нежелание ввязываться в этот конфликт. Западные страны неоднократно ездили к Владимиру Путину, чтобы уговорить его не начинать этот конфликт, но они были посланы. Теперь НАТО вынуждено со скрипом собирать какую-то общую платформу, для того чтобы дать отпор. То, что НАТО консолидировалось, – заслуга Путина. Теперь, конечно, по российскому телевидению говорят, что в НАТО раскол. Это накачивание ситуации, ведущей к дальнейшему отколу информационного пространства России от глобального, где черное называется белым. Это такая вполне предсказуемая советская модель, известно, чем она кончается, потому что правда есть правда. Украина не виновата в том, что она начала оборонительную войну. Украина не виновата в том, что в Киев прилетают российские ракеты. Она отвечает на агрессивные действия соседнего государства, и на Западе все это давно понимают. В России же это понимают далеко не все, – говорит политолог Дмитрий Орешкин.

Артем Радыгин, «Радио Свобода»

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