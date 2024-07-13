Роскошный вездеход: представлен необычный «Гелендваген» для бездорожья 9 13.07.2024, 10:04

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Мощность его двигателя увеличили до 850 сил.

Mercedes-Benz G-Class получил роскошную версию для тяжелого бездорожья. Создали ее в немецком ателье Mansory, которое часто выполняет экстремальный тюнинг «Гелендвагена». Фото и подробности авто появились на его странице в Instagram.

За основу взяли брутальный Mercedes-AMG G63 4x4². Он получил новые карбоновые бамперы, капот и решетку радиатора. На крыше установили дополнительную оптику и спойлер. Также появились выдвижные подножки и 22-дюймовые диски FD.15.

Но самая интересная деталь Mercedes G-Class Mansory — его задние двери. Они открываются против движения, как у Rolls-Royce.

Салон Mercedes-AMG G63 4x4² украсили замшей и карбоном, которые разбавлены ярко-оранжевыми вставками. Кнопку запуска двигателя перенесли на потолок.

Тюнинг «Гелендвагена» повысил отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо до 850 л.с. и 1000 Н∙м. Средний расход топлива составляет 13,6 л/100 км.

Конечно, Mercedes-AMG G63 4x4² сохранил внедорожные шины и фирменные портальные мосты. Клиренс внедорожника составляет 350 мм. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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