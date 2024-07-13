Соболенко и Азаренко заявились на турнир в Торонто, который пройдет во время Олимпиады

Соболенко и Азаренко заявились на турнир в Торонто, который пройдет во время Олимпиады4
- 13.07.2024, 10:28
Олимпийские игры обе теннисистки пропускают.
С 6 по 12 августа пройдет турнир WTA-1000 в Торонто. В заявку попали белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко, пишет «Трибуна».
Турнир пройдет во время Олимпиады.
Отметим, что обе теннисистки пропускают Олимпиаду. После допуска Соболенко официально заявила об отказе в участии. Приглашение Виктории Азаренко изначально было принято, но впоследствии отклонено.