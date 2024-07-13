В Гродненской области появился плавающий домик 2 13.07.2024, 10:39

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Его владелец вынашивал идею три года.

Этим летом у берегов живописного Зельвенского водохранилища, которое находится в паре часов езды от Гродно, пришвартовался домик на плоту. Он отправляется в плавание почти каждый день, но постоянного капитана на нем нет: судно сдается в аренду всем желающим, пишет Onliner.

Его владелец — местный предприниматель Владимир — признается: идею соорудить нечто подобное вынашивал около трех лет. Прогуливаясь прошлой зимой в окрестностях водохранилища, мужчина увидел толпы рыбаков. С этого все и началось.

— Я подумал: почему бы не соорудить для них полноценное жилье на льду, где можно половить рыбу и отдохнуть? — вспоминает предприниматель.- Стал интересоваться, но понял, что реализовать эту идею в беларусских зимах довольно сложно. Чтобы выдержать такую постройку, толщина льда под ней должна быть не меньше 20 см. Наши зимы мягкие, поэтому я отказался от этой идеи и решил построить домик на плоту. В нем можно не только комфортно порыбачить летом и осенью, но и отдохнуть с семьей или с друзьями.

На строительство одной такой конструкции у Владимира ушло около полутора месяцев.

Судно из дерева мужчина мастерил сам в свободное от работы время. Всего таких домов на воде, по его словам, будет пять.

— Сам домик 6 на 4 сделан по каркасной технологии и утеплен минватой, — рассказывает тонкости Владимир. — В полу лежат листы пенопласта. В окнах стоят стеклопакеты с москитными сетками. Двери с уплотнителями — все для того, чтобы в прохладную погоду в нем было комфортно находиться. Его вес — около двух тонн. Конструкция прошла проверку на плавучесть в испытательной лаборатории в Осиповичах. Имеются протоколы безопасности, поэтому ее надежность подтверждена документально.

Вместимость плота — до 12 человек. Перегружать его строго запрещено. Плюс, если на борту есть дети младше 18 лет, они должны находится на судне только под присмотром взрослых.

Плот передвигается по водной глади с помощью речного мотора, но, если вы любитель скорости, можете захватить с собой двигатель помощнее. Однако помните: если ваш мотор имеет больше 5 лошадиных сил, при себе нужно иметь удостоверения на право управления судном.

Плавающий дом можно арендовать на любое количество суток. Бонусом к плавающему судну идет столик, стулья, матрацы, мангал, 20-литровая канистра и еще пару важных для временной ночевки на воде вещей. Если планируете спать, берите с собой постельные принадлежности. Они у владельцев базы тоже имеются: белье, подушки и одеяла можно взять напрокат. Электричества на плоту нет, но в базовом комплекте для пассажиров предусмотрены аккумуляторы.

Аренда такого судна для 4 человек обойдется в 100 рублей за сутки.

Если решите проплыть на нем по водной глади, придется арендовать мотор за 30 рублей, а также спасательный жилет. Бензин покупаете самостоятельно, в зависимости от того, как далеко решите отплыть от берега.

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