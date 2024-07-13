Военный эксперт: Есть «серебряная пуля» для уничтожения российских самолетов пачками 13.07.2024, 10:45

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На атаках по Украине с неба можно поставить точку.

Многочисленные атаки страны-агрессора России с применением авиации свидетельствуют о том, что на сегодняшний день враг господствует в небе. По информации президента Украины Владимира Зеленского, у России есть 300 боевых самолетов. Чтобы иметь возможность давать отпор этой армаде, ВСУ нуждаются не менее чем в 128 истребителях F-16.

Впрочем, не стоит забывать о том, что очень эффективным средством уничтожения вражеской авиации являются ракеты, в частности Patriot, которые вызвали немалый переполох в стане врага. Именно благодаря комплексу Patriot Силам обороны не раз удавалось уничтожать российские самолеты пачками. Но по-настоящему «серебряной пулей», которая могла бы коренным образом изменить ситуацию в украинском небе, были бы ракеты Tomahawk. 100-200 таких ракет могли бы решить проблему.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Во время саммита НАТО в Вашингтоне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что уже этим летом Украина сможет применять истребители F-16. Можем ли мы надеяться, что количество этих истребителей будет достаточным для того, чтобы существенно повлиять на ситуацию на поле боя?

– Ответ очевиден. То количество самолетов, которое поступит в Украину, ограничивается не только бортами, но также экипажами, летчиками, которые могут их использовать для боевого применения. Следовательно, здесь есть по меньшей мере два ограничивающих фактора.

Кроме того, трудно судить, насколько хорошо подготовлена инфраструктура для того, чтобы эти самолеты могли не просто совершать взлет-посадку, но были также защищены от российских ударов. В частности, от такого, что мы видели в последние недели, – активизации ударов России, и не безрезультатных, по украинским аэродромам. Очевидно, это часть подготовки российской стороны к встрече с F-16 в украинском небе или на украинской земле.

Подытоживая: количество этих самолетов ограничено. Какого-либо радикального влияния на ситуацию они не смогут оказать. Но важно, чтобы первые случаи их применения были успешными во избежание потери самолетов как в воздухе, так и на земле. Потому что, кроме сугубо военного значения, это имеет еще и психологическое значение. В случае если наши экипажи на этих самолетах продемонстрируют какое-то новое качество, которое до этого не видели с использованием МиГов или Су, думаю, это будет иметь большое психологическое влияние на российскую сторону.

– В отношении количества F-16 президент Зеленский сделал тематическое заявление. Он привел данные о том, что в настоящее время враг имеет 300 самолетов. При этом, по его словам, Украине недостаточно 10-20 или даже 50 F-16. Их нужно 128, то есть фактически меньше половины того, что имеет противник. Почему именно такая цифра? Откуда она взялась? И что действительно смогли бы сделать 128 истребителей F-16?

– Я предполагаю, что эту цифру Верховный главнокомандующий не взял просто с потолка. Очевидно, это расчеты, которые ему предоставили военные. Почему именно 128? Это делится на соответствующие боевые подразделения и части. Следовательно, это не обязательно должна быть круглая цифра.

При любых планах, расчетах под операции или боевые возможности учитывается целый ряд факторов, в том числе наличие экипажей для тех самолетов, способность аэродромной сети Украины обеспечить минимальную безопасность для эксплуатации.

А то, что в России все равно остается вдвое больше самолетов, чем в Украине, – это в общем пытаться достичь паритета с противником, который намного мощнее, значит, перенапрячь собственные силы. Теоретически можно найти 300 самолетов, но дальше возникает перечень вопросов, о которых я говорил. Элементарно это подготовка летчиков, а если говорить в целом, то это способность украинских Сил обороны абсорбировать такое количество самолетов.

– В сеть попал радиообмен между российскими Су-34 и А-50 во время пуска по одному из них трех ракет Patriot. Итак, мы видим, что Patriot играют очень важную роль в уничтожении вражеской авиации. Является ли это панацеей или по крайней мере хорошей возможностью существенно снизить угрозу с неба?

– Кто-то называет это панацеей, кто-то Wunderwaffen, кто-то «серебряной пулей», но если говорить о каком-то одном компоненте, который мог бы коренным образом изменить ситуацию с господством в небе и кардинально решить проблему российских ударов по украинским военным и гражданским объектам, то это могли бы быть, например, ракеты Tomahawk.

Сотня-другая «Томагавков», даже если разделить их на 2-3 залпа, – это было бы кардинальным решением проблемы с этими самолетами, сбрасывающими бомбы. Но пока нет никаких намеков на то, что Украина может получить такие ракеты от партнеров – что-то вроде российских крылатых или баллистических ракет – или что она способна нарастить свое производство в таких масштабах.

Все остальное? Да, Patriot – отличная система. Они могут защищать крупные города, критические объекты от ударов с воздуха пусть не со стопроцентной, но с достаточно высокой эффективностью. Patriot можно применять из засад, как это уже было продемонстрировано несколько раз. В частности, когда сразу было сбито пять бортов над территорией Брянской области или история с А-50, когда в качестве одной из версий удара также рассматривали Patriot.

Но здесь вопрос в количестве. Если у Украины будет достаточно систем для того, чтобы проводить подобные операции по устройству противовоздушной ловушки в непосредственной близости от линии столкновения и одновременно не уменьшать уровень защищенности других объектов, это позволит делать это одновременно.

Часто речь идет о системах ПВО, которые на слуху, – Patriot, SAMP/T и т.д. Но чем больше систем ПВО, и разных, у нас есть, тем лучше. Потому что тот же Patriot необходимо прикрыть от тех же «Шахедов», чтобы он не тратил ракеты на сбивание малоскоростных, малоразмерных целей.

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