Белоруска нашла неожиданный способ заработать на льготной растаможке авто 1 13.07.2024, 10:54

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Чем все закончилось, стало известно из решения суда.

Жизнь в приграничье позволяет многим беларусам находить дополнительные способы заработка. Один из них — перегонка автомобилей для дальнейшей продажи в Беларуси (хотя вывоз авто из ЕС в последние месяцы сильно ограничили). Но растаможка дорогая и обычно невыгодна — если только не оформлять ее по льготным тарифам. Перекупщики сами или через посредников находят таких льготников, платят им несколько сотен рублей или долларов и затем по доверенности от их имени оформляют ввоз авто. Однако некоторые идут и на совсем преступные схемы — например, кражу документов. Такие случаи в прошлом году имели место в Новогрудке. Подробности стали известны из приговора суда.

Скидка на растаможку в 50% предусмотрена для людей с инвалидностью l и ll групп, многодетных родителей и родителей детей-инвалидов. Один человек может использовать льготу на один автомобиль в год. По 140-му указу оформляется «львиная доля иномарок, поступивших в Беларусь из-за рубежа».

Подзаработать на растаможке решила и жительница Лидского района Галина (имя вымышлено), упаковщица одного из ОАО и мать малолетнего ребенка. Женщина раньше не была судима, но с самого начала прибегла к схеме, в которой ничего даже полулегального не осталось. Она попросту воровала документы у престарелых инвалидов, чтобы потом продать их данные.

Чтобы провернуть свой план, Галина приехала в соседний Новогрудок, разговорилась с прохожим на улице и выведала, что в доме около одного из кафе живет пожилой человек с инвалидностью и психическим расстройством.

Женщина нашла его квартиру и позвонила в дверь. Когда престарелый хозяин открыл, она представилась сотрудником социальной защиты и сообщила, что дедушке положена надбавка к пенсии размером 200 рублей — нужно только предоставить паспорт и удостоверение инвалида. Когда он вынес документы, Галина попросила его сфотографироваться с ними в развернутом виде. Затем она забрала паспорт и удостоверение, пообещала, что принесет их через несколько дней, и попросту ушла из квартиры.

Через пару часов Галина узнала адрес еще одного престарелого человека с инвалидностью, который жил около стадиона. Придя к нему, она завладела его документами по точно такой же схеме и скрылась.

Этот пенсионер первым обратился в милицию. Галину удалось разыскать. Документы были найдены у другой женщины — видимо, тоже замешанной в схеме. Было установлено, что на одного из пожилых мужчин уже успели оформить растаможку автомобиля, ввезенного из Литвы.

В отношении Галины возбудили уголовное дело по статье 378 УК. Ее обвинили в хищении паспорта и других важных личных документов из корыстных побуждений.

На суде, состоявшемся в январе, Галина признала свою вину. Она сказала, что узнала о том, что за денежное вознаграждение можно предоставить документы инвалидов для последующей льготной растаможки машин. Заполучив паспорта и удостоверения, она передала их некоему человеку — в деле названы лишь его инициалы.

Вероятно, это был посредник, который затем каким-то образом изготавливал доверенности от имени жертв и продавал их тем перегонщикам либо занимался растаможкой сам. Однако его роль в деле в рамках данного судебного документа не раскрывается, как и роль женщины, у которой нашли паспорта. Возможно, их дело было вынесено в отдельное производство.

Галину отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что женщина не страдает психическими расстройствами, является и в момент преступления была вменяемой и могла осознавать суть и последствия своих действий.

В итоге женщину признали виновной. Ее статья предусматривала до двух лет ограничения или лишения свободы. Но суд принял во внимание наличие маленького ребенка и постоянной работы, удовлетворительные характеристики, признание вины и отсутствие прежних судимостей. Поэтому Галине назначили всего лишь штраф размером 40 базовых величин, то есть 1600 рублей.

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