ВСУ повторно ударили по самому престижному космическому полигону России 2 13.07.2024, 10:59

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На нем испытывали ЗРК С-500.

Украина на днях атаковала дронами Капустин Яр - самый престижный космический испытательный полигон России, пишет Forbes.

«Это второй украинский удар за две недели по российскому космическому объекту. В конце июня украинские беспилотники нанесли удар по объекту космической связи НИП-16 в оккупированном Россией Крыму. Россияне, очевидно, используют мощные радиостанции НИП-16 для связи с военными спутниками, поэтому вполне логично, что украинцы нацелились на него», - говорится в публикации.

Чего именно хотели добиться украинцы, нанеся удар по Капустину Яру, менее ясно, пишет издание.

«В последние годы Кремль проводил испытания зенитно-ракетных систем в Капустине Яру, в том числе новейшего С-500, единственный экземпляр которого находится в Крыму и, возможно, недавно подвергся атаке со стороны Украины», - добавили в Forbes.

Для России ущерб может быть в основном политическим. Именно так обстоит дело со многими налетами украинских дронов, считают в издании.

«Эти удары носят скорее политический, чем военный характер, и направлены на то, чтобы оказать давление на Путина перед российским народом», - отметил отставной австралийский военный Мик Райан.

Также данный удар в статье назвали «еще одним зловещим знаком для России»: ее наиболее важные военные и промышленные объекты подвергаются атакам украинских дронов. Испытывая нехватку систем ПВО, видимо, РФ предпочла не охранять Капустин Яр.

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