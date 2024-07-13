Скандальный депутат Госдумы придумал законопроект по белорусам в России 13.07.2024, 11:17

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Он высказывался за непосредственное участие Беларуси в войне против Украины.

Разрешить гражданам Беларуси, постоянно проживающим в России, избирать и избираться в местные органы власти, а также голосовать на местных референдумах, предусмотрена в законопроекте, который 12 июля подал в Государственную думу скандально известный депутат Константин Затулин, пишет «Позірк».

Парламентарий предлагает прописать в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», что беларусские граждане — «граждане «союзного государства», постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с федеральными законами».

Закон «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» Затулин предлагает дополнить нормой, в соответствии с которой граждане Беларуси, «постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, в порядке, установленном законом, имеют право избирать депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления, быть избранными депутатами указанных органов и выборными должностными лицами местного самоуправления, а также участвовать в иных избирательных действиях на тех же условиях, что и граждане РФ».

В закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», по его мнению, нужно среди прочего добавить пункт о том, что беларусские граждане «наделяются активным избирательным правом на выборах в законодательные органы власти субъекта РФ, на территории которого постоянно проживают, и правом голосовать на референдуме данного субъекта РФ».

Закрепить соответствующее право также предлагается в законах «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Затулин обратил внимание на то, что Избирательный кодекс Беларуси позволяет гражданам России, проживающим на белорусской территории, участвовать в выборах депутатов местных советов. Он отметил, что в списках избирателей на местных выборах 25 февраля 2024 года числилось 95 тыс. россиян, кроме того, в районные советы баллотировалось 15 граждан РФ, сельские — 6.

По мнению депутата соответствующие коррективы в российское законодательство нужно внести «в целях развития «союзного государства», расширения прав граждан «союзного государства», имеющих гражданство одной стороны, проживающих на территории другой стороны».

Константин Затулин является первым заместителям председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Ранее он высказывался за непосредственное участие Беларуси в войне против Украины.

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