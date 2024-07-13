Четыре полезных белка, которые помогут снизить уровень холестерина после 40 лет 4 13.07.2024, 11:36

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Они незаменимы для здоровья сердца в этом возрасте.

С возрастом поддерживать здоровье сердца становится все важнее, особенно для людей, которые старше 40 лет. Большую роль в этом плане играет выбор рациона, где потребление белка является ключевым фактором, пишет She Finds.

Известно, что красное мясо является популярным источником белка, однако оно может повышать уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Поэтому если вы хотите укрепить здоровье сердца, важно найти более здоровые альтернативы белку.

Зарегистрированные диетологи Лиза Эндрюс и Крутика Нанавати назвали их. Они не только помогают контролировать уровень холестерина, но и обеспечивают всеми необходимыми питательными веществами.

По словам диетологов, вариантами могут быть растительные белки, мясо птицы, моллюски и жирная рыба.

Растительные белки

Есть много вкусных и полезных источников белка, которые вообще не имеют мяса, поэтому не стоит недооценивать их. Нанавати напомнила, что такие продукты, как фасоль, чечевица и тофу являются питательной альтернативой красному мясу. Она добавляет, что растительные белки богаты полезными для сердца питательными веществами и клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина и уменьшает воспаление.

Также клетчатка дольше сохраняет чувство сытости, помогая контролировать вес. Если включить эти вегетарианские блюда в свой рацион, то это обеспечит сытный источник белка и будет способствовать достижению целей по снижению веса.

Креветки и моллюски

Для тех, кто любит морепродукты, можно насладиться креветками и моллюсками.

«Креветки и другие морепродукты полезны для вашего сердца, поскольку они содержат селен - антиоксидант, который защищает клетки вашего организма от повреждения свободными радикалами», - уверяет Эндрюс.

Кроме того, морепродукты являются источником омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сердца, уменьшая воспаление и улучшая работу кровеносных сосудов. Также креветки и моллюски подходят идеально для людей, которые следят за своим весом и ищут вкусные белковые продукты, помогающие в снижении уровня холестерина.

Птица

Курятина без кожицы или индейка является классическим выбором для того, чтобы получить нежирный белок. Эндрюс подчеркнула, что мясо птицы является очень важным, ведь «курица и индейка без кожи лучше подходят для похудения, поскольку они нежирные и менее калорийные, чем красное мясо».

Нанавати также соглашается с таким мнением и отмечает, что «куриная грудка может похвастаться низким содержанием жира и высоким содержанием белка», а индюшачья грудка «как и куриная, нежирная и богата белком».

Жирная рыба

Жирная рыба, к примеру, лосось, палтус и скумбрия, являются хорошими заменителями красного мяса. Эндрюс отмечает, что эти вкусные источники белка «содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают уменьшить воспаление и защитить сердце».

Также эти полезные жиры не только поддерживают здоровье сердца, но и помогают в похудении.

В то же время Нанавати предлагает наслаждаться жареным, запеченным или припущенным лососем, чтобы получить вкусное и полезное для сердца блюдо, которое поможет снизить уровень холестерина и поддержит общее здоровье сердца.

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