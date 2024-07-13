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ВСУ двойным ударом уничтожили российский «танк-черепаху»

  • 13.07.2024, 11:54
  • 2,138
ВСУ двойным ударом уничтожили российский «танк-черепаху»

Т-62 сожжен дотла.

Украинские военные уничтожили российский танк Т-62 на юге. «Танк-черепаха» сгорел после двойного удара.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

«Российские оккупанты свято верят, что если приварить поверх танка защитную конструкцию типа «мангал», то это даст гарантированную защиту от дронов», - говорится в сообщении.

Но операторы группы SkyForce 108-й бригады ТрО, точно доказывают, что это совсем не так.

«Двойным поражением вражеский Т-62 сожжен дотла», - отмечают военные.

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