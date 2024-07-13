Песков таращит бессмысленные глаза 4 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

13.07.2024, 12:10

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Обидевшись на старину Джо.

Песков все строит из себя настоящего пресс-секретаря при уважаемом президенте. Словно упившийся водитель в остановленном полицией авто, таращит бессмысленные, залитые выпивкой глаза и уверяет, что трезв как стеклышко.

Байден назвал Путина «a murderous madman» (у нас это переводят как «кровожадный безумец»). Песков тут как тут с обиженным комментарием: «Для нас это неприемлемо, и мы считаем, что это никак не красит главу американского государства».

«Неприемлемо»? «Не красит»? Тогда уймите своего Медведева, Песков. Он столько оскорблений насыпал по адресу руководителей других стран, что старине Джо и не снилось. Захарову приструните и увольте из МИДа за ее хамство заодно с другими ДБ-«дипломатами».

Но можно поступить менее радикально, Песков. Для начала введите для Медведева и Захаровой «сухой закон» и внешнюю цензуру их заявлений. Если распад необратим – увольняйте. А следом сами со своим шефом выметайтесь из Кремля.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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