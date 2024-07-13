Wildberries разрешил белорусам отменять любые заказы 13.07.2024, 12:29

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Но есть нюансы.

Популярный маркетплейс Wildberries разрешил своим клиентам отменять любые заказы, в том числе, уже оплаченные. Раньше такая опция была доступна лишь для тех заказов, которые покупатель планировал оплатить при получении.

Журналисты telegraf.news узнали, как быстро нужно успеть нажать на кнопку, чтобы отменить заказ, и что делать, если не уложился во временные рамки.

Как пояснили в пресс-службе компании, новая опция позволит дополнительно защитить продавцов и покупателей от «случайных» заказов.

Для того, чтобы отменить такой случайный заказ, достаточно нажать на специальную кнопку, которая будет оставаться активной в течение первого часа или до того момента, как продавец или склад начнет собирать ваш заказ.

Как отменить заказ на телефоне или компьютере?

Отмена заказа доступна как в мобильном приложении, так и на сайте Wildberries.

В мобильной версии на устройствах iOS или Android нужно:

в разделе «Доставки» нажать на статус «Оформлено» под товаром — там появится опция отмены заказа.

Оформляя заказ через компьютер, для отмены нужно:

навести курсор на карточку товара и выбрать соответствующую функцию — на полной версии сайта,

навести курсор на три точки под товаром — в веб-версии приложения.

Впрочем, даже если вы не успели уложиться в положенный срок, а отменить доставку все же нужно, в компании Wildberries рекомендовали сделать электронное обращение, написав на почту mailto:sales@wildberries.ru.

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