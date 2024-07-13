Скоро пробьет последний час Путина 2 Калев Вилгатс, Postimees

13.07.2024, 12:50

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Россия вступает в фазу гонок на лафетах.

Примерно два года назад не проходило и недели, чтобы пресса не сообщала о состоянии здоровья Владимира Путина. Разные «источники» тщательно анализировали, какие специалисты его посещали или присутствовали в его окружении.

Кажется, что основания для этого были. Мы помним прием иностранных гостей за до нелепого длинным столом: Путин на одном конце и посетитель на другом. А также совещания с представителями российских силовых ведомств, на которых Путин сидел у противоположной стены, в отдалении от всей камарильи и т.д.

Все это и, вероятно, многое другое, что было написано о здоровье самодержца, было скорее отражением простого страха самого Путина. Путин, как и другие диктаторы – Сталин, Ходжа, Амин, Мао, Пол Пот и т. д., – опасается за свою жизнь. Может быть, кто-то решится на покушение, может быть, поразит какая-то болезнь, которая заставит отказаться от власти. Путин прав: как российский лидер, он вступил с точки зрения возраста в десятилетие смерти, которое для его предшественников заканчивалось государственными похоронами.

Исключением были только Ленин, Хрущев, Горбачев и Ельцин. Ленин умер в 54 года, Горбачев потерял страну в 60 лет, Хрущев был свергнут в результате дворцового переворота, Ельцин подал в отставку. Другие неизбежно умерли, преодолев порог семидесятилетия. Та же участь ждет Путина.

Иосиф Сталин умер в возрасте 75 лет (1878–1953), Леонид Брежнев – в 76 лет (1906–1982), Юрий Андропов едва дожил до 70-ти лет (1914–1984), Константин Черненко умер в 74 года. (1911–1985).

Борис Ельцин вовремя сообразил уйти в отставку в 1999 году и благодаря этому прожил побольше лет жизни (1931–2007), то же самое, наверное, можно сказать и об отправленном на пенсию Никите Хрущеве (1894–1971). Можно отметить, что получившая распространение после смерти Сталина практика отправки попавших в немилость руководителей на пенсию-синекуру, а не к стенке, хорошо сказалась на продолжительности их жизни.

Например, Горбачев еще три десятилетия после распада СССР жил и занимался оправданием своих действий (1931–2022). Георгий Маленков (1902–1988), председатель Совета Министров с 1953 по 1955 годы, также оказался долгожителем, были и другие подобные ему. Возьмите массовых убийц и носителей ветра Лазаря Кагановича (1893–1991), Вячеслава «Каменная жопа» Молотова (1890–1986) или незаменимого Анастаса Микояна (1895–1978). Поэтому своевременное отставка или устранение с игрового поля прибавляет годы жизни.

У меня нет такого дедуктивного мышления, как у моего хорошего друга, политолога Кармо Тюйра, но кадровые назначения после российских «выборов» дали сигнал о том, что Путин не намерен идти по пути назначения на роль преемника своих сверстников, как это происходило во время трехлетки национальных дней траура в СССР (1982–1985).

Скорее, поднимается по лестнице иерархии «подрастающее поколение», и Путину остается только сожалеть, что у него нет сына. Вместо этого потомки его друзей мужского пола продвигаются вверх на пути к власти. У меня почему-то такое ощущение, что среди них есть тот, кого Путин может представить своим преемником. Главное, чтобы власть органов безопасности и других силовых структур продолжалась.

Хотя Россия окончательно загнала себя в угол, развязав войну против Украины, люди неизбежно задумываются о жизни после Путина на просторах Сарматии. Это всего лишь моя интерпретация, но СССР и России трижды требовалось новое лицо, чтобы «скормить» его Западу. После Сталина улыбчивый и болтливый Хрущев, напоминающий Колобка, казался Западу вполне приемлемым решением.

После Черненко молодой Горбачев представлял собой совершенно непривычное зрелище. Когда он вступил в должность, у него уже была при себе оценка тогдашнего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер: «с этим человеком можно иметь дело». Путин, который был малоизвестен на Западе, но раскрыл свою сущность и планы на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, был своего рода новым лицом, которого сначала вытолкнули на должность премьер-министра, а затем официально объявили кандидатом в президенты после Ельцина.

Так или иначе, России нужен какой-то выход из тупика, в который действия Путина загнали страну, и для этого в будущем должен будет откуда-то взяться кандидат в президенты, который сможет снова сделать Россию рукопожатной. Хотя я не представляю, как после всего того, что москали сделали в Украине, могло бы произойти возвращение России в мировую семью народов.

Калев Вилгатс, Postimees

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