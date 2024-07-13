Путина пытались убить: Буданов рассказал о покушениях на главу Кремля 7 13.07.2024, 13:22

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Попыток было несколько.

Главному управлению разведки Минобороны Украины известно о покушениях на российского диктатора Владимира Путина. Попытки убить главу Кремля были, но пока неудачные.

Об этом в интервью NV заявил руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

«Они (попытки убить главу Кремля Владимира Путина - ред.) были, но, как видите, тоже пока неудачные», - сказал Буданов.

На вопрос, является ли Путин не такой уж компромиссной фигурой для своего окружения и «устраивающим всех третейским судьей», он сказал, что «это не о компромиссе уже давно».

В этом контексте, в качестве примера, главный украинский разведчик вспомнил рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Иосифа Сталина.

«Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее чувство, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности», - добавил Буданов.

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