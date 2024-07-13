«Если бы кредит на жилье был под 5% годовых, я бы сразу же забеременела» 19 13.07.2024, 13:31

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Видео на демографическую тему вызвало жаркую полемику у белорусов.

Белорусские демографы бьют тревогу и предлагают срочно увеличивать рождаемость. Но возможно ли это в нынешних условиях? Под видео «Салідарнасці» в TikTok разгорелась полемика.

Ролик собрал почти 600 комментариев, журналисты выбрали самые интересные высказывания.

«Повысить уровень заработной платы, уменьшить стоимость и процентную ставку на жилье, уменьшить налоги».

«Из моей семьи все, у кого есть дети до 18 лет, живут за пределами РБ. 9 семей с детьми. Среди моих одноклассников – 7 из 21».

«У меня три сына и я им говорю, что мне не нужны внуки в РБ».

«Сегодня дочь пошла с подругой прогуляться по «злачным местам», кофею попить. И никуда не попала, людей море».

«На мне мой род и закончится».

«Если бы кредит на жилье был под 5% годовых, я бы сразу же забеременела. Вот честно. А пока мы не в состоянии с нашими зарплатами себя жильем обеспечить, то о каких детях речь может быть?»

«Виноваты наши люди. Насмотрятся сериалов про принцев и ждут богатых».

«Для того, чтобы познакомиться в наше время, сначала цветы и минимум 5 тысяч зарплата».

«Я кота не могу обеспечить».

«Просто не за что жить, если рабочая семья. Еда кое-какая и коммуналка – вот и все, на остальное не хватает, пусть они поймут это».

«Квартиру не купить со средней зарплатой, машину новую – с трудом, шмотки на ребенка стоят как на взрослого (при этом он растет быстро). И еще много чего что отпугивает молодежь».

«За первого ребенка квартиру давать и будут вам дети. Рожать в съемную – безответственно. Свою квартиру купить почти нереально в 25 лет. А в 45-50 уже и не родишь».

«Очередь за апостилем в Минобр прямо кричит о стабильности и наличии перспектив для молодежи».

«Дайте мне с мужем хотя бы общагу, и я рожу. А пока на съемной – хрен вам».

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