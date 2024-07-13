В Беларуси разработали новое средство от похмелья 11 13.07.2024, 13:46

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Препарат находится на завершающем этапе клинических испытаний.

Беларусские ученые разработали новое средство от похмельного синдрома на основе витаминов и антиоксидантов. Препарат находится на завершающем этапе клинических испытаний, пишет агентство «Минск-Новости».

Новинка — биологически активная добавка к пище, разработанная специалистами Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси. В ее состав входят янтарная кислота, кофеин и витаминно-минеральный премикс (витамины группы В, А и С, цинк, магний и железо).

— Наш продукт может использоваться не только от похмелья. Янтарная кислота усиливает метаболизм и выводит токсины из организма, поэтому ее можно принимать при пищевом отравлении, респираторных и других инфекциях, — средство поможет снять интоксикационный синдром и ускорить выздоровление. Кроме того, добавка может пригодиться и здоровому человеку, например, при упадке сил: она взбодрит и поможет прийти в себя. Но надо иметь в виду, что средство обладает тонизирующим свойствами и употреблять его лучше в первой половине дня, — рассказала начальник научно-производственного участка отдела доклинических и экспериментальных исследований Ольга Горчакова.

Кроме того, ученые работают над белорусским аналогом «Пантенола». Это обезболивающее и ранозаживляющее средство, которое не пересушивает кожу и может использоваться при ожогах до 3А степени, резаных ранах, ссадинах и царапинах. Помимо декспантенола в состав препарата входят анестетик и антисептик, при этом стоимость его будет меньше зарубежных аналогов. Новинка проходит клинические испытания в больницах скорой помощи Минска и Гродно, отмечает агентство.

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