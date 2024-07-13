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В России впервые за 40 лет не покажут Олимпиаду по ТВ

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  • 13.07.2024, 13:54
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В России впервые за 40 лет не покажут Олимпиаду по ТВ

Федеральные телеканалы отказались от трансляций по политическим мотивам.

На российском телевидении впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Об этом пишет sports.ru и другие издания.

Федеральные телеканалы «Первый» и «Россия-1» отказались от трансляций Олимпиады по политическим мотивам из-за «нынешних реалий», утверждает Sports.ru. Ранее о том, что телеканалы сочли «неправильным» показывать Олимпиаду, на которую допустили лишь нескольких спортсменов из России в нейтральном статусе, писала «Комсомольская правда».

Переговоры о покупке прав на трансляцию соревнований вели «Матч ТВ» и холдинг VK. Однако в апреле владельца прав на показ Олимпиады в России – главу «Телеспорта» Петра Макаренко – арестовали по обвинению в мошенничестве. Кроме того, следует из публикаций СМИ, после того как стало известно, что и некоторые допущенные российские спортсмены на игры не поедут, заключать миллионные контракты оказалось нецелесообразным.

В итоге ни «Матч ТВ», ни VK права не купили и официально показывать Олимпиаду, которая стартует уже 26 июля, не будут. Стриминговые сервисы Okko и Wink также контракты на трансляцию игр не заключали.

Последний раз Олимпийские игры в России не показывали по телевидению в 1984 году, когда СССР их бойкотировал.

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