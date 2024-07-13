На белорусских метеостанциях зафиксировали семь температурных рекордов 1 13.07.2024, 13:59

1,990

Сегодня быть переписан исторический максимум дня 65-летней давности.

В Беларуси продолжает усиливаться жара. Минувшим днем, 12 июля, максимальная температура преодолела 35-градусную отметку. Зафиксировано семь локальных температурных рекордов (все — в Гомельской области), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Гомеле воздух прогрелся до 35,1 градуса (прежний максимум — 33 градуса в 2021 году), в Мозыре — до 35 (34 в 1989-м).

Экстремумы дня переписаны также в Лельчицах (34,6 против 34,1 в 1989 году), Брагине (34,5 против 32,7 в 2016-м), Житковичах (34,5 против 33,7 в 2021-м), Октябрьском (34,2 против 33,5 в 2006-м) и Василевичах (34,2 против 33,7 в 2016-м).

Дневной максимум для всей территории страны устоял (35,6 градуса в Бресте и Гродно в 1959 году).

11 июля максимальная температура в стране достигла 34,8 градуса (в Бресте), обновилось три рекорда.

13 июля синоптики прогнозируют до 37 градусов. Может быть переписан исторический максимум дня 65-летней давности (36,6 градуса в Бресте).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com