Партизаны выследили место расположения российских разведчиков в Крыму

Партизаны выследили место расположения российских разведчиков в Крыму1
- 13.07.2024, 14:07
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Установлены их данные, места жительства и маршруты перемещений.
Партизаны выследили место расположения одного из подразделений Главного разведывательного управления (ГРУ РФ).
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Внимание агентов изначально привлекла территория бывшей воинской части №95408, где размещался автомобильный батальон. На месте обнаружили довольно много военной техники, несмотря на установленный высокий забор», - рассказали партизаны.
В процессе слежки удалось выяснить, что именно тут, под прикрытием, действует подразделение ГРУ РФ.
«Несмотря на то, что разместились они рядом с указанной точкой, в нескольких зданиях, мы вычислили каждое. Нам удалось зафиксировать большую часть из них, узнать их данные, места жительства и маршруты перемещений», - добавили в «АТЕШ».