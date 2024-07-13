Партизаны выследили место расположения российских разведчиков в Крыму 1 13.07.2024, 14:07

1,466

Установлены их данные, места жительства и маршруты перемещений.

Партизаны выследили место расположения одного из подразделений Главного разведывательного управления (ГРУ РФ).

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Внимание агентов изначально привлекла территория бывшей воинской части №95408, где размещался автомобильный батальон. На месте обнаружили довольно много военной техники, несмотря на установленный высокий забор», - рассказали партизаны.

В процессе слежки удалось выяснить, что именно тут, под прикрытием, действует подразделение ГРУ РФ.

«Несмотря на то, что разместились они рядом с указанной точкой, в нескольких зданиях, мы вычислили каждое. Нам удалось зафиксировать большую часть из них, узнать их данные, места жительства и маршруты перемещений», - добавили в «АТЕШ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com