Россия сбросила авиабомбы на остановку с людьми в Донецкой области

Россия сбросила авиабомбы на остановку с людьми в Донецкой области5
- 13.07.2024, 14:21
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Есть жертвы, много раненых.
Россия попала двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН в остановку общественного транспорта и админздания в Мирнограде Донецкой области. В результате чего четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, из-за вчерашних ударов на месте погибли трое мужчин, среди них - 42-летний водитель автобуса. Женщина, 1983 года рождения, скончалась в больнице.
При этом среди раненых - 16-летний парень, а также еще восемь человек от 20 до 62 лет.
Кроме того, разрушены восемь многоквартирных и пять частных домов, четыре магазина, два админздания и два учебных заведения, гражданский автомобиль.
На месте работали взрывотехники, парамедики, следственно-оперативная группа полиции и все профильные службы. Правоохранители задокументировали последствия атаки.