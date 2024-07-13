Россия сбросила авиабомбы на остановку с людьми в Донецкой области 5 13.07.2024, 14:21

3,970

Есть жертвы, много раненых.

Россия попала двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН в остановку общественного транспорта и админздания в Мирнограде Донецкой области. В результате чего четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, из-за вчерашних ударов на месте погибли трое мужчин, среди них - 42-летний водитель автобуса. Женщина, 1983 года рождения, скончалась в больнице.

При этом среди раненых - 16-летний парень, а также еще восемь человек от 20 до 62 лет.

Кроме того, разрушены восемь многоквартирных и пять частных домов, четыре магазина, два админздания и два учебных заведения, гражданский автомобиль.

На месте работали взрывотехники, парамедики, следственно-оперативная группа полиции и все профильные службы. Правоохранители задокументировали последствия атаки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com