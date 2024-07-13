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Россия сбросила авиабомбы на остановку с людьми в Донецкой области

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  • 13.07.2024, 14:21
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Россия сбросила авиабомбы на остановку с людьми в Донецкой области

Есть жертвы, много раненых.

Россия попала двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН в остановку общественного транспорта и админздания в Мирнограде Донецкой области. В результате чего четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, из-за вчерашних ударов на месте погибли трое мужчин, среди них - 42-летний водитель автобуса. Женщина, 1983 года рождения, скончалась в больнице.

При этом среди раненых - 16-летний парень, а также еще восемь человек от 20 до 62 лет.

Кроме того, разрушены восемь многоквартирных и пять частных домов, четыре магазина, два админздания и два учебных заведения, гражданский автомобиль.

На месте работали взрывотехники, парамедики, следственно-оперативная группа полиции и все профильные службы. Правоохранители задокументировали последствия атаки.

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