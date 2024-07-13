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Политзаключенный ксендз Анджей Юхневич находится в истощенном состоянии

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  • 13.07.2024, 14:29
  • 1,408
Политзаключенный ксендз Анджей Юхневич находится в истощенном состоянии

Священник лишен многих базовых человеческих потребностей.

Настоятель римско-католического прихода в Шумилино отец Анджей Юхневич находится в заключении уже более двух месяцев. До сих пор неизвестно, в чем его обвиняют.

Сайт Katolik.lifе сообщает, что верующим прихода Матери Божьей Фатимской в Шумилино до сих пор неизвестно, в чем именно и по какой статье обвиняют их настоятеля Анджея Юхневича – это объясняют тайной следствия. У священника есть адвокат, но он тоже ничего не сообщает, поскольку вынужден был дать подписку о неразглашении.

Единственное, что передали верующим – священник находится в истощенном состоянии, он был лишен многих базовых человеческих потребностей. К примеру, только недавно ему дали возможность принять душ – после почти двух месяцев заключения.

Верующие пишут настоятелю письма в СИЗО, передают передачи, чтобы он не чувствовал себя в одиночестве, стараются ходатайствовать перед органами следствия и прокуратуры, чтобы его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде. В приходе писали коллективное обращение в аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей, но там ответили, что не могут ничем помочь в этом деле.

О действиях со стороны костельных структур ничего неизвестно – публичных молитв, заявлений, напоминаний о ситуации священника и какой-либо минимальной информации пока не было, отмечает Katolik.lifе.

Анджей Юхневич был задержан 8 мая. Сначала священнику вменили в вину то, что в феврале 2022 года он разместил на фото своего профиля в Facebook изображение бело-красно-белого флага и флага Украины. Юхневича четыре раза подряд приговаривали к 15 суткам административного ареста, а затем возбудили уголовное дело и перевели в СИЗО. Правозащитники признали его политзаключенным.

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