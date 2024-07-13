Путин тормозит и кокетничает 1 Александр Невзоров

13.07.2024, 14:35

2,456

В России нашли нового идола.

Наконец очнулся старый брюхоносец Проханов.

Ему горько и больно.

Тамбур-мажором, за которым русские пойдут обратно в советскую пещеру он видел только себя.

Но тамбуршток ловко перехватил главный философ «планеты православных обезьян» Дугин.

Дугин-то и возглавил шествие, отбивая церковной погремушкой ритм бредового марша в прошлое.

Проханыч решил не сдаваться и вырвать у Дугина теплое местечко идейного дирижера.

Поэтому, очнувшись, он сразу пошел с козырей и решил открыто обожествить Сталина.

Этого в нью-совке ждали многие.

Все закономерно и все предсказано.

Россия обречена на беатификацию Виссарионовича.

Эта мразь усатая всегда жила в народном мозгу и сердце; она вылеживалась и наливалась новой силой.

Сталин позарез нужен даже не режиму, а народу, ибо Путин хоть и садист, но сравнительно мелкий. Он тормозит, кокетничает и все еще ищет оправдания своему людоедству.

А народ хочет счастья. Того самого, истинного счастья которое ему дают только настоящие массовые кровавые расправы.

Условные «солженицыны», живописуя мрак той эпохи, говорили лишь о страдании и горе «меньшинства».

Но все они умолчали об острейшем блаженстве «большинства», наблюдавшего за пытками, посадками и расстрелами.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com