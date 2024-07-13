Путин тормозит и кокетничает

Путин тормозит и кокетничает1
- Александр Невзоров
- 13.07.2024, 14:35
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В России нашли нового идола.
Наконец очнулся старый брюхоносец Проханов.
Ему горько и больно.
Тамбур-мажором, за которым русские пойдут обратно в советскую пещеру он видел только себя.
Но тамбуршток ловко перехватил главный философ «планеты православных обезьян» Дугин.
Дугин-то и возглавил шествие, отбивая церковной погремушкой ритм бредового марша в прошлое.
Проханыч решил не сдаваться и вырвать у Дугина теплое местечко идейного дирижера.
Поэтому, очнувшись, он сразу пошел с козырей и решил открыто обожествить Сталина.
Этого в нью-совке ждали многие.
Все закономерно и все предсказано.
Россия обречена на беатификацию Виссарионовича.
Эта мразь усатая всегда жила в народном мозгу и сердце; она вылеживалась и наливалась новой силой.
Сталин позарез нужен даже не режиму, а народу, ибо Путин хоть и садист, но сравнительно мелкий. Он тормозит, кокетничает и все еще ищет оправдания своему людоедству.
А народ хочет счастья. Того самого, истинного счастья которое ему дают только настоящие массовые кровавые расправы.
Условные «солженицыны», живописуя мрак той эпохи, говорили лишь о страдании и горе «меньшинства».
Но все они умолчали об острейшем блаженстве «большинства», наблюдавшего за пытками, посадками и расстрелами.
Александр Невзоров, «Телеграм»