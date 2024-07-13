закрыть
13 июля 2024, суббота, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин тормозит и кокетничает

1
  • Александр Невзоров
  • 13.07.2024, 14:35
  • 2,456
Путин тормозит и кокетничает

В России нашли нового идола.

Наконец очнулся старый брюхоносец Проханов.

Ему горько и больно.

Тамбур-мажором, за которым русские пойдут обратно в советскую пещеру он видел только себя.

Но тамбуршток ловко перехватил главный философ «планеты православных обезьян» Дугин.

Дугин-то и возглавил шествие, отбивая церковной погремушкой ритм бредового марша в прошлое.

Проханыч решил не сдаваться и вырвать у Дугина теплое местечко идейного дирижера.

Поэтому, очнувшись, он сразу пошел с козырей и решил открыто обожествить Сталина.

Этого в нью-совке ждали многие.

Все закономерно и все предсказано.

Россия обречена на беатификацию Виссарионовича.

Эта мразь усатая всегда жила в народном мозгу и сердце; она вылеживалась и наливалась новой силой.

Сталин позарез нужен даже не режиму, а народу, ибо Путин хоть и садист, но сравнительно мелкий. Он тормозит, кокетничает и все еще ищет оправдания своему людоедству.

А народ хочет счастья. Того самого, истинного счастья которое ему дают только настоящие массовые кровавые расправы.

Условные «солженицыны», живописуя мрак той эпохи, говорили лишь о страдании и горе «меньшинства».

Но все они умолчали об острейшем блаженстве «большинства», наблюдавшего за пытками, посадками и расстрелами.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников