Лукашенко дожимают Телеграм-канал «Письма к дочери»

13.07.2024, 14:59

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Главное, чтобы те, кто это делает, не останавливались.

Сначала белорусские власти все отрицали. Говорили, что никаких мигрантов нет. Что мигрантов придумала дефензива и враждебные западные СМИ. Что мигранты сами к ним пришли. А белорусские власти к этим мигрантам никакого отношения не имеют. И вообще. Если мигранты нападают на польскую границу, то Польша сама во всем виновата.

Потом белорусские власти, конечно, сильно гневались. Кое-кто так вот прямо и сказал, что он время своих пограничников на мигрантов тратить не будет. Что если поляки хотят, чтобы мигранты не нападали на их границы, то сначала пускай на коленях ползут к нему вести взаимоуважительный диалог.

И вот что ты думаешь? Вчера белорусское министерство как бы иностранных дел начало торговаться. В специальном заявлении министерство специально заявило, что да, мигранты были, мы этого не отрицаем.

Действительно, говорят, в 2021 году доля мигрантов, попадающих в ЕС через Беларусь, выросла до 4 процентов с 0,5 процента в предыдущий период. Однако, как подсчитало министерство, в последнее время доля этих мигрантов сократилась до 0,3 процента. То есть стала ниже, чем была до 2021 года.

Заметь, министерство не говорит о том, сколько мигрантов атакует границы. Оно говорит, про сокращение доли мигрантов, которые попадают в ЕС через Беларусь. То есть, про тех мигрантов, чей квест оказался успешным.

И вот таких мигрантов стало меньше, чем было раньше. И знаешь, что это значит? Это значит, что государственная программа великого переселения народов пошла по курсу русского военного корабля. Белорусские власти кидают на границу сотни мигрантов в день, а попадает в ЕС меньше, чем попадало до того, как они начали это делать.

То есть заборы и пограничники сопредельных стран работают. А ответственные за организацию миграционного кризиса работают только в телевизоре. И к ответственным за организацию миграционного кризиса есть большие вопросы относительно эффективности освоения выделенных на эти цели государственных средств. Получается, что если бы они ничего не делали, то мигрантов, успешно преодолевших границу, было бы больше. И куда спрашивается эти ответственные люди осваивают выделенные им бюджетные средств?

Я, конечно, понимаю, что государственные средства для того и существуют, чтобы хорошие люди их себе освоили. Но как так? Мужики, надо же совесть иметь.

Если вы осваиваете на миграционный кризис, так покажите для приличия хоть какие параметры прироста по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Вон у премьера Головченко ВВП вырос на 5,2 процента. Красавец. А вы за государственный счет сделали падение на 3,7 процентных пункта. Если бы премьер Головченко сделал ВВП падение на 3,7 процентных пункта, то мы бы уже забыли про премьера Головченко.

Но суть не в этом. Я с эффективностью освоения государственных средств разбираться не умею. Для этого есть специально обученные компетентные органы. Меня просто возмущает такое легкомысленное отношение к исполнение ответственных поручений. Мне как историку, экономисту и в чем-то в глубине души пограничнику в прошлом, обидно за государственные расходы. Не могу молчать, понимаешь.

А хотел я тебе на самом деле сказать о другом. О том, что белорусские власти дошли до третьей стадии. Все по классике психологической науки. Сначала отрицание, потом гнев, а теперь торг. Типа, давайте мы вам сократим еще на ноль целых три десятых процентных пункта, а вы за это не будете обзываться недипломатичными выражениями. А за сокращение на пять процентных пунктов сделаете нам взаимоуважительный диалог.

Дальше, как я понимаю, должно быть немного депрессии в телевизоре. Про то, какие поляки злые и бесполезные и про НАТО, которое точит зубы и чистит когти.

Но ничего. Это жизнь. Не вы первые, не вы последние. Со всеми бывает, не у всех проходит. Зато потом наступает умиротворение стадии принятия. Главное, чтобы те, кто довел белорусские власти до этих стадий, не останавливались.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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