закрыть
13 июля 2024, суббота, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Начинаем сначала, Миша»: Z-пропагандисты загрустили, перечисляя провалы РФ

7
  • 13.07.2024, 15:07
  • 5,482
«Начинаем сначала, Миша»: Z-пропагандисты загрустили, перечисляя провалы РФ

Война не задалась.

В эфире российской государственной радиостанции «Комсомольская правда» открыто заговорили о провале так называемой «СВО».

Ведущие Михаил Тимошенко и Виктор Баранец констатировали, что российская армия оказалась слишком слаба для оккупации Украины, передает dialog.ua.

Зритель дозвонился в студию и попросил озвучить, какие проблемы в российской армии вскрыла так называемая «СВО». Пропагандисты с грустью были вынуждены признать, что таких очень много.

«Начинаем сначала, Миша! Пальцы загибаю: с беспилотниками провалились, со связью провалились, с контрбатарейной борьбой провалились. С обмундированием провалились, (...) они (солдаты ВС РФ - ред.) вообще там за свой счет одеваются. С транспортом, я бы сказал, тоже провалились. Еще с войсковой разведкой провалились - выбросили десант на не подготовленную в Гостомеле площадку, их положили. И также, когда наши колонны двигались в направлении Харькова и так далее.. Тоже провалились! Они устав не читали - походного охранения нет, головного нет. И, конечно, провалились в том, что говорили, что нас будут встречать с цветами, музыкой, песнями и плясками встречать. Польстились на это», - заявили российские Z-пропагандисты.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников