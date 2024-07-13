«Начинаем сначала, Миша»: Z-пропагандисты загрустили, перечисляя провалы РФ 7 13.07.2024, 15:07

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Война не задалась.

В эфире российской государственной радиостанции «Комсомольская правда» открыто заговорили о провале так называемой «СВО».

Ведущие Михаил Тимошенко и Виктор Баранец констатировали, что российская армия оказалась слишком слаба для оккупации Украины, передает dialog.ua.

Зритель дозвонился в студию и попросил озвучить, какие проблемы в российской армии вскрыла так называемая «СВО». Пропагандисты с грустью были вынуждены признать, что таких очень много.

«Начинаем сначала, Миша! Пальцы загибаю: с беспилотниками провалились, со связью провалились, с контрбатарейной борьбой провалились. С обмундированием провалились, (...) они (солдаты ВС РФ - ред.) вообще там за свой счет одеваются. С транспортом, я бы сказал, тоже провалились. Еще с войсковой разведкой провалились - выбросили десант на не подготовленную в Гостомеле площадку, их положили. И также, когда наши колонны двигались в направлении Харькова и так далее.. Тоже провалились! Они устав не читали - походного охранения нет, головного нет. И, конечно, провалились в том, что говорили, что нас будут встречать с цветами, музыкой, песнями и плясками встречать. Польстились на это», - заявили российские Z-пропагандисты.

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