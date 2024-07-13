«21-й век, а электронную подачу не могут сделать?» 7 13.07.2024, 15:16

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К белорусским вузам выстроились огромные очереди.

Белорусы поделились в соцсетях видео огромных очередей, растянувшихся перед зданиями крупных столичных вузов в пятницу, 12 июля. В этот день в стране стартовал основной этап приемной кампании и, как оказалось, тысячи абитуриентов решили не затягивать с подачей документов и попытались сделать это в первый же день. В результате некоторым из них пришлось провести в очереди по семь часов, пишет telegraf.news.

По словам самих абитуриентов, желающие подать документы на бюджет на общих основаниях начали собираться у стен вузов с раннего утра пятницы. Отдельные нетерпеливые приходили к 6:00, хотя приемные комиссии начинают работать с 9:00 и прекращают прием лишь в 18:00, работая без обеда.

Судя по видео в соцсетях, едва ли не километровые очереди выстроились перед Белорусским государственным университетом физической культуры, Белорусским национальным техническим университетом, юридическим факультетом БГУ.

«Семь часов ждал очередь!», — признался один из абитуриентов под один из видео.

Примечательно, что авторы видео в целом не жаловались на организацию работы приемной комиссии, отметив, что в вузах дежурили и волонтеры, и медики, а вот в комментариях многие удивились тому, что для подачи документов до сих пор не ввели уже привычную белорусам электронную очередь.

«21 век а электронную подачу не могут сделать?.. Чисто отправить по почте необходимые документы и справки и написать в электронной форме заявление и все», — озадаченно прокомментировал один из зрителей в TikTok.

Некоторые, в свою очередь, резонно заметили, что подавать документы в вуз абсолютно беспрепятственно можно до последнего дня и, вполне вероятно, без таких огромных очередей. Объяснить такой ажиотаж в первый день подачи можно лишь тем, что таким образом абитуриенты рассчитывают успеть сориентироваться по будущему конкурсу и при необходимости иметь возможность забрать документы и подать подать их в другой вуз. Судя по ажиотажу, некоторым действительно придется прибегать к этому маневру.

«Вот это конкурс будет наверное…» — обеспокоенно заметила одна из зрительниц.

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