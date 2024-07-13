Евро-2024: удалось ли Германии вновь создать «летнюю сказку»? 1 13.07.2024, 15:40

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Чемпионат Европы — антидепрессант в поляризованной стране.

Когда-то давным-давно одна страна на протяжении четырех недель показывала себя с самой лучшей стороны. Она, более чем буквально понимая девиз «Мир в гостях у друзей», предстала в июне-июле 2006 года открытой, симпатичной, бесшабашной — и многие иностранные болельщики в недоумении задавались вопросом: «Это что, все еще немцы?». Целый месяц солнце светило как по заказу, Германия практически утопала в море черно-красно-золотых флагов, царили безграничное, заразительное приподнятое настроение и эйфория.

Примерно так выглядела вошедшая в историю Германии «летняя сказка» чемпионата мира по футболу. Немного идеализированная, поскольку, как оказалось впоследствии, была куплена Немецким футбольным союзом. И тем не менее 18 лет спустя она вновь и вновь вспоминается в связи с чемпионатом Европы, а самым популярным вопросом в преддверии его проведения стал такой: «Может ли нынешний ЧЕ стать второй летней сказкой?»

«Это так по-немецки — всегда ориентироваться на прошлое, да и население Германии тоже не особо расположено к переменам, — считает драматург и писательница, автор книги о футболе Дагрун Хинце. - Но сейчас нам меньше всего нужно новое восторженное упоение и самолюбование. В 2006 году оно было прекрасно, но сейчас мы просто в другой ситуации, что тоже хорошо, и нужно смотреть на вещи реалистично. В 2024 году — речь больше о том, как здесь снова собрать людей».

ЧЕ — антидепрессант в поляризованной стране

В 2006 году еще не было ни пандемии коронавируса, ни миграционного кризиса, ни войны России против Украины, ни политического крена общества вправо, ни правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая по результатам выборов в Европарламент стала самой сильной политической силой во всех восточных землях Германии. Чемпионат Европы проходил в стране, где социальная сплоченность рушится, все больше поляризуется население, а небольшие его группы непримиримо враждуют.

Так что футбол пришелся как нельзя кстати; во всяком случае спортивный историк профессор Юрген Миттаг из Высшей школы физкультуры и спорта в Кельне высказался в интервью DW о как минимум «маленькой летней сказке»: «Настроение в Германии, безусловно, более позитивное, чем до чемпионата Европы. Для многих граждан, а также для гостей из-за рубежа чемпионат Европы был большим праздником, которым наслаждались вместе. Опасения, связанные, к примеру, с вопросами безопасности, не оправдались. Возможно, немецкий народ стал немного более сплоченным».

Тренер Нагельсман в роли государственного лидера

Новый наставник бундестим Юлиан Нагельсман также постарался внести свой вклад в общее дело. В своей страстной и эмоциональной речи 36-летний тренер, наподобие канцлера или президента Германии, призвал лучше ладить друг с другом, заявив, что национальная сборная должна быть примером для подражания в обществе. «Если я помогу соседу подстричь живую изгородь, то мы управимся быстрее, чем если бы он делал это в одиночку», — привел Нагельсман сравнение из повседневной жизни, чем заслужил бурные аплодисменты от политиков.

«Футбол оказался в центре общественных дебатов. В результате даже тренер национальный сборной может выступать вне узких рамок спорта и использовать свою роль и положение для того, чтобы поднимать определенные социальные проблемы, — говорит Миттаг. - Футбол, как и спорт в целом, может многого добиться с помощью своей мобилизующей силы. Но футбол — это не инструмент для исправления нежелательных событий, спасения политических целей или изменения направления движения страны, по крайней мере не в долгосрочной перспективе и не на постоянной основе».

Иностранцы не считают Германию идеальной страной

Спустя долгое время подавляющее большинство немцев — и это тоже стало хорошей новостью чемпионата Европы — вновь поддержали бундестим. Причем несмотря на досадное поражение в четвертьфинале от Испании, а может быть, и благодаря ему.

Дагрун Хинце придерживается мнения, что суть игры в футбол не в том, чтобы побеждать. Важнее то, что и выигрывают, и проигрывают все вместе. «И сейчас мы проиграли вместе — не только команда, но и болельщики. Может быть, это хороший урок, чтобы снова сплотиться за эту команду и начать любить игроков и тренеров».

Если не обращать внимания на постыдное освистание немецкими болельщиками испанского защитника Марка Кукурельи, когда Испания в Мюнхене играла в полуфинале против Франции, Германия представила на чемпионате Европы хорошую картину: переполненные стадионы, фантастическая атмосфера не только на публичных просмотрах… И крупнейшая в истории Германии миссия федеральной полиции по обеспечению порядка и безопасности с участием 22 000 полицейских ежедневно, которая прошла безупречно.

Иностранные болельщики увидели страну, которая живет и дышит футболом — в отличие от такого стерильного чемпионата мира в Катаре. Если бы только не опаздывающие поезда, указатели только на немецком языке и результаты медленной цифровизации.

«Теперь не только мы, но и вся Европа знает, на каком уровне находится наша инфраструктура — от Deutsche Bahn до вместимости отелей и организации. Болельщики узнали, что Германия — явно не та страна, где все работает. Этого больше нельзя отрицать, — резюмирует Дагрун Хинце. — Думаю, благодаря чемпионату Европы мы, немцы, стали немного более человечными в восприятии со стороны: дескать, у них совсем не всё получается, как мы всегда думали, но в этом тоже есть свой шарм».

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