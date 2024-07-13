Трамп предложил Байдену вместе пройти тест на умственные способности

Трамп предложил Байдену вместе пройти тест на умственные способности11
- 13.07.2024, 15:43
- 1,522
Экс-президент США не в первый раз заявляет о необходимости пройти такие тестирования.
Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешнему американскому лидеру Джо Байдену вместе пройти тест на умственные способности. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Social Truth.
«Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его вместе с ним. Будем с ним впервые в одной команде», — заявил Трамп.
Он отметил, что «с этого момента все кандидаты в президенты должны обязательно пройти тест на когнитивные способности независимо от возраста».
Трамп не в первый раз заявляет о необходимости пройти такие тестирования. В декабре 2023 года он также предложил всем пройти тест на умственные способности, отметив, что с блеском прошел медосмотр и сдал когнитивный экзамен. Тогда он сказал, что Байден не способен сдать тест.
В феврале 2024 года Трамп сообщил в своей соцсети Truth Socia, что «без ошибок» справился с двумя тестами, и настаивал, чтобы то же самое сделал Байден. «Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения», — отмечал экс-президент.
В ходе дебатов в июне 2024 года Трамп вновь напомнил, что прошел тесты на когнитивные способности. Тогда он предложил пройти его и Байдену, отметив, что это очень легкий тест. Действующий глава государства заявил, что Трамп младше его на три года и «гораздо менее компетентен».
Нынешнему президенту США сейчас 81 год, его оппоненту — 78 лет.