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Трамп предложил Байдену вместе пройти тест на умственные способности

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  • 13.07.2024, 15:43
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Трамп предложил Байдену вместе пройти тест на умственные способности

Экс-президент США не в первый раз заявляет о необходимости пройти такие тестирования.

Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешнему американскому лидеру Джо Байдену вместе пройти тест на умственные способности. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Social Truth.

«Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его вместе с ним. Будем с ним впервые в одной команде», — заявил Трамп.

Он отметил, что «с этого момента все кандидаты в президенты должны обязательно пройти тест на когнитивные способности независимо от возраста».

Трамп не в первый раз заявляет о необходимости пройти такие тестирования. В декабре 2023 года он также предложил всем пройти тест на умственные способности, отметив, что с блеском прошел медосмотр и сдал когнитивный экзамен. Тогда он сказал, что Байден не способен сдать тест.

В феврале 2024 года Трамп сообщил в своей соцсети Truth Socia, что «без ошибок» справился с двумя тестами, и настаивал, чтобы то же самое сделал Байден. «Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения», — отмечал экс-президент.

В ходе дебатов в июне 2024 года Трамп вновь напомнил, что прошел тесты на когнитивные способности. Тогда он предложил пройти его и Байдену, отметив, что это очень легкий тест. Действующий глава государства заявил, что Трамп младше его на три года и «гораздо менее компетентен».

Нынешнему президенту США сейчас 81 год, его оппоненту — 78 лет.

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