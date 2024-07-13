«Попробовал салат — и все» 3 13.07.2024, 16:36

Медик рассказал, чем и как белорусы обычно травятся в жару.

Приход лета врачи могут легко определить даже без календаря: отравлений в этот период становится в разы больше. Чем люди травятся чаще всего летом? Какие самые страшные отравления случаются в жару? Как действовать, если организм дал «пищевой» сбой? Об этом «Зеркало» поговорило с медиком и блогером Федором Сумкиным.

«Летние отравления в Беларуси в первую очередь ассоциируются с арбузами. Стартовал сезон — начинались вызовы»

Федор восемь лет работал фельдшером скорой в Гродно, сейчас — в приемном отделении одной из польских больниц. Из своего белорусского опыта медик рассказывает, что топ-5 летних отравлений выглядит так:

первое место — отравления ягодами (арбузами) и фруктами;

второе — скоропортящимися продуктами;

третье — мороженым, которое продают из лотков на развес;

четвертое — грибами;

пятое — водой из рек и озер.

— Для меня летние отравления в Беларуси в первую очередь ассоциируются с арбузами. Стартовал сезон — начинались вызовы, — объясняет Федор. — Часто люди брали половинки, неясно, как и чем продавцы этот товар нарезали, а покупатели потом страдали от рвоты и диареи. С остальными фруктами и овощами ситуация была не лучше. Хоть с детства нас учили, что их надо мыть, но привычка вытереть о майку и съесть — наше все. А ведь все это лежит на базах в коробках, непонятно, как транспортируется, какими руками перекладывается. И кишечная палочка не дремлет!

Не менее опасными могут быть пирожные с белковым кремом и скоропортящиеся продукты, те же готовые салаты. С последними, по словам медика, особенно осторожными стоит быть на застольях в жару. Как-то для нескольких гостей со свадьбы друзей Федора торжество закончилось в «инфекционке».

— Это касается не только салатов, но и других блюд. Причем необязательно, чтобы они были приготовлены из плохих продуктов, — объясняет медик. — Просто постояли день в душном свадебном зале. Назавтра гости ими перекусили — и все, велика вероятность занять очередь в туалет. А еще я никогда не покупаю мороженое, которое продают на улице на развес. Это все-таки молочный продукт. Когда оно постоит на солнышке и подтает, то становится благоприятной средой для развития золотистого стафилококка или кишечной палочки. К тому же его накладывают специальной ложкой. Затем ее споласкивают в стакане, порой недополощут, она полежит на жаре и тоже может стать причиной отравления.

Внимательными нужно быть не только к питьевой воде, но и той, что в реках и озерах. Люди, которые игнорируют предупреждения специалистов о запрете купания в том или ином месте, часто попадают в неприятные ситуации.

— Эпидемиологи у нас хорошо работают и о проблемных водоемах всегда предупреждают, но люди не обращают внимания на эту информацию либо специально поступают вопреки советам. Думают: «Я тут всегда плавал, что может случиться?» — эмоционально продолжает собеседник. — Но если содержание кишечной палочки превышает норму, то может случиться диарея, рвота, высыпания. Некоторые не сразу даже понимают, что им стало плохо из-за воды, которой они случайно наглотались. Начинаешь собирать анамнез, и человек вспоминает, что купался в озере.

«Обезвоживание — это очень опасное состояние»

Симптомы отравления обычно проявляются через несколько часов (2−6). Человек чувствует слабость, у него начинается рвота, диарея, повышается температура.

— При массивной рвоте и поносе быстро наступает обезвоживание, особенно у детей, — объясняет специалист. — Это очень опасное состояние, поэтому такие пациенты сразу же нуждаются в инфузионной терапии (лечение, основанное на введении в кровоток различных растворов. — Прим. ред.). Им ставят капельницы и «наводняют», потому что много жидкости потеряно.

Никто из пациентов Федора от отравлений не умирал, однако, почувствовав, что организм в беде, медик рекомендует обратиться к врачу. В первую очередь это касается детей, беременных и пожилых. Если есть силы и возможность добраться до «инфекционки» самому, стоит использовать этот вариант. Если нет, звонить в скорую.

— Нужно понять, почему человеку стало плохо. Предположим, он съел пирожное. Началась слабость, рвота. Он думает, выпью активированного угля и пройдет. А у него бах — и сальмонеллез (инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Salmonella. — Прим. ред.), потому что крем в безе был из яйца, где содержался сальмонеллезный компонент. Углем это не вылечить, — приводит пример медик. — В итоге больной пытается себе помочь, а его состояние лишь ухудшается. А будь он в больнице, у него бы взяли анализы, расспросили и лечили в нужном направлении.

Если же по какой-то причине отравившийся не решается показаться врачу, Федор советует выпить активированный уголь. Одна таблетка на килограмм веса.

— Он абсорбирует токсины и помогает вывести их из организма, — объясняет собеседник. — Но советую все же не брать на себя ответственность за самолечение.

При этом всем, кто едет в отпуск, Федор рекомендует прихватить с собой активированный уголь и лоперамид — лекарство от диареи. В поездках отравления могут случаться из-за смены климата, непривычной или неаккуратно приготовленной еды.

— Порой ситуации с отравлениями бывают очень неожиданные. Как-то вечером мне позвонила мама друга, говорит: «Что-то мне плоховато». На вопрос, что случилось, она ответила, что поела грибов, которые выросли у нее во дворе, — рассказывает Федор, отмечая, что женщина живет в частном доме. — Они ей показались «красивыми», и она их пожарила. Все обошлось. В «инфекционке» ей промыли желудок, она там немного полежала и навсегда запомнила, что с грибами нужно быть внимательнее.

Но «королева всех историй об отравлениях» в практике специалиста — другая ситуация. Как-то в Гродно они поехали на вызов к семье, где двое взрослых съели часть арбуза и отравились. У них начались диспепсические расстройства, если проще, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, которое сопровождалось резкими болями в животе.

— Когда собрали анамнез, четко связали: причина их плохого состояния — арбуз, — говорит Федор. — Мы отвезли их в инфекционную больницу. Прошло около недели, я снова на смене. Получаем вызов, водитель смотрит на адрес, говорит: «Слушай, знакомый». Подъезжаем — знакомый дом, заходим в известную уже квартиру. Там те же взрослые люди, и снова у них диарея. Удивляюсь: «Как так, мы же вас недавно возили в больницу?» Оказалось, они выписались и знаете что сделали? Доели часть арбуза, которая у них осталась в холодильнике. Я удивился: «Ну вы же взрослые люди! Нужно же сопоставлять». На что они мне ответили: «Так не выкидывать же».

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