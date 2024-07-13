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В Минске мужчина повредил автомобиль такси, избил водителя и раздавил ногой его телефон

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  • 13.07.2024, 16:50
  • 6,308
В Минске мужчина повредил автомобиль такси, избил водителя и раздавил ногой его телефон

Что было дальше.

Суд Первомайского района столицы вынес приговор 51-летнему минчанину, которого обвиняли в совершении хулиганства, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Сообщается, что таксист подвозил трех подруг из ресторана домой на улицу Мстиславца. Одну из женщин возле подъезда встречал выпивший супруг. По какой-то причине она отказалась выходить из машины. Разозлившись, мужчина ударил кулаком по стеклу водительской двери, но оно не разбилось. Далее злоумышленник нанес удары по капоту и задней пассажирской двери, повредив кузов арендованного Mercedes-Benz E220.

Таксист вышел из салона и стал снимать происходившее на видео, но мужчина выбил мобильный телефон из его рук и раздавил гаджет ногой. Затем он дважды ударил водителя.

Владельцу автомобиля был причинен имущественный вред в 1377 рублей, а водителю — в 800 рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство) и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 базовых величин (3200 рублей).

Приговор в силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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