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До +36°C ожидается в Беларуси 14 июля

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  • 13.07.2024, 17:08
  • 1,710
До +36°C ожидается в Беларуси 14 июля

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды объявлен в Беларуси на 14 июля. В Гомельской области будет до плюс 36 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, ночью местами порывы до 15—20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 16 по северо-западу до плюс 24 по юго-востоку, днем — плюс 24—29, на юго-востоке будет 30—34 градуса тепла, а по Гомельской области местами до плюс 36. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

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