В Бобруйске Skoda выехала на встречку и врезалась в фуру 13.07.2024, 17:21

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Уснул за рулем?

Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Бобруйске. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

В областной милиции рассказали, что происшествие случилось 13 июля около 06.55. Сообщается, что 37-летний водитель Skoda при въезде в город по улице Рогачевской вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автопоездом МАN.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По предварительным данным, водителю Skoda стало плохо или он уснул во время движения, сообщает «Вечерний Бобруйск».

Издание отмечает, что в салоне легкового авто находилось детское автокресло, но ребенка в машине не было: водитель ехал один.

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