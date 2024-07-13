В Бобруйске Skoda выехала на встречку и врезалась в фуру
- 13.07.2024, 17:21
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Уснул за рулем?
Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Бобруйске. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.
В областной милиции рассказали, что происшествие случилось 13 июля около 06.55. Сообщается, что 37-летний водитель Skoda при въезде в город по улице Рогачевской вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автопоездом МАN.
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
По предварительным данным, водителю Skoda стало плохо или он уснул во время движения, сообщает «Вечерний Бобруйск».
Издание отмечает, что в салоне легкового авто находилось детское автокресло, но ребенка в машине не было: водитель ехал один.