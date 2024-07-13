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Минчанина обокрали, пока он купался на Цнянке

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  • 13.07.2024, 17:48
  • 1,548
Минчанина обокрали, пока он купался на Цнянке

Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Пока минчанин купался в Цнянском водохранилище, у него украли вещи, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Оказалось, что подозреваемый в похищении попал на видео, его задержали.

Минчанин в один из дней отдыхал на пляже Цнянского водохранилища и решил искупаться. Сумку с вещами, деньгами и документами на сумму более 600 рублей он оставил на берегу без присмотра. Когда вернулся — все пропало.

По подозрению в краже задержали 57-летнего жителя столицы. «Фигурант, находясь на пляже, заметил оставленные без присмотра вещи. Мужчина, чтобы отвлечь внимание отдыхающих, расположился возле чужого имущества, после чего положил сумку заявителя в свой рюкзак и ушел», — рассказали в милиции.

Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело за кражу.

В милиции посоветовали не брать на пляж большую сумму денег и дорогие вещи. Но если уж так вышло, то не стоит их класть за спиной, оставлять без присмотра или просить посторожить незнакомых или малознакомых лиц.

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