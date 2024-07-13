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Чешка Крейчикова победила итальянку Паолини в финале Уимблдона

  • 13.07.2024, 18:21
Чешка Крейчикова победила итальянку Паолини в финале Уимблдона

Чешская теннисистка выиграла второй турнир «Большого шлема» в карьере.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила на Уимблдоне, выиграв второй турнир «Большого шлема» в карьере в одиночном разряде.

В финале чешка, занимающая 32-е место в мировом рейтинге, обыграла итальянку Джасмин Паолини (7-я) со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Паолини ранее в этом сезоне играла в финале «Ролан Гаррос», где разгромно уступила польке Иге Свёнтек (2:6, 1:6).

Паолини стала первой теннисисткой не из топ-5 рейтинга с 1975 года, которая дошла до финала «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне. До этого сезона она ни разу не побеждала в WTA на травяном покрытии

Крейчикова в 2021 году выиграла «Ролан Гаррос» и Олимпиаду в Токио в паре с Катериной Синяковой. На ее счету также семь побед на турнирах «Большого шлема» в парном разряде и три в миксте.

Это всего второй финал Уимблдона в Открытую эру (с 1968 года) и первый с 1977 года, в котором встретились соперницы 28 лет и старше.

Чемпионка Уимблдона получит 2000 рейтинговых очков и €3,2 млн призовых, финалистка — 1300 очков и €1,66 млн.

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