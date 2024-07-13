В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером 14 13.07.2024, 18:39

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Фото: Hemanshi Kamani/Reuters

Торжества по случаю свадьбы продолжаются с марта.

Свадьба младшего сына богатейшего человека Индии — главы Reliance Industries Мукеша Амбани ($123,7 млрд по версии Forbes, 11-е место в мире) — 29-летнего Ананта Амбани с дочерью фармацевтического магната Радхикой Мерчант обойдется в сумму свыше $600 млн, передает Guardian. Газета отмечает, что в 2018 году Амбани потратил около $100 млн на свадьбу дочери, где выступала Бейонсе, и это торжество считалось самым дорогим в Индии.

Непосредственно свадебное торжество началось 12 июля и продлится три дня в Мумбаи. В марте прошла предсвадебная церемония, на которой присутствовали 1,2 тыс. гостей, в том числе экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший глава Microsoft Билл Гейтс, создатель Meta Марк Цукерберг, дочь бывшего президента США Иванка Трамп и другие.

На торжестве выступила американская певица Рианна. Guardian пишет, что это был ее первый концерт почти за восемь лет, за него звезда получила $6 млн.

В мае прошло следующее предсвадебное мероприятие — круиз по Средиземному морю на 800 гостей. Он обошелся в $150 млн. Во время трехдневного круиза выступали Кэти Перри, Pitbull и The Backstreet Boys. Газета отмечает, что из-за шумного празднества на борту жители итальянских городов Генуя и Портофино вызывали полицию.

2 июля семья Амбани также организовала массовую свадьбу для более чем 50 пар из малообеспеченных семей. На прошлой неделе состоялся традиционный предсвадебный вечер — сангит. На нем выступал Джастин Бибер, которому за это заплатили $10 млн.

Свадебная церемония прошла 12 июля в Мумбаи, торжества продлятся в течение выходных. Для этого конференц-зал в центре города преобразовали в подобие священного для индуистов города Варанаси, а дороги вокруг него перекрыли к неудовольствию местных жителей. На мероприятии появился премьер-министр Индии Нарендра Моди, хотя его не было в списке приглашенных. Также среди участников: экс-премьеры Великобритании Тони Блэр и Борис Джонсон, Дэвид и Виктория Бэкхем, актер и профессиональный рестлер Джон Сина, гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер, болливудский актер Шахрух Хан, индийская певица Приянка Чопра, Ким и Хлоя Кардашьян.

По данным местных СМИ, также на мероприятии ожидаются звезды американской сцены — Адель, Лана Дель Рей и Дрейк.

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