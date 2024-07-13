Что почем на Комаровке в эти выходные 1 13.07.2024, 18:44

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Можно купить кукурузу в початках за 6,5 рублей.

Лимон на Комаровке в Минске можно купить в три раза дешевле, чем в магазине, а небольшой лоток малины всего за 4 рубля. Есть кукуруза в початках и лисички, а малины меньше, чем вишни. Ситуацию с рыночными ценами на субботу, 13 июля, описало агентство «Минск-Новости».

В Беларусь пришла большая жара и продавцы на Комаровке обмениваются друг с другом шутками — мол, повезет, если к вечеру не расплавимся. Немного спасают навесы, редкие порывы ветра и то, что товар раскупают активно.

Ягод на рынке все еще более чем достаточно. Чернику можно найти по 8 рублей за кило, минимальный прайс на клубнику практически аналогичный. Голубику отдают по 11−12 за килограмм, черешню по 10−11 рублей. Хотя последнюю можно найти и по 8 рублей, только не сильно крупную. Более активно раскупается темная, бордовая черешня. Продавцы по классике предлагают попробовать товар.

Малины на рынке меньше, чем вишни (идет по 7,5 за кило), и прайс на товар составляет 13−14 рублей за кг. Реализуют ее и в картонных лотках — такой можно взять приблизительно за 4−5 рублей. За кило ежевики хотят от 18 рублей, а 100 г (маленький контейнер) продукта готовы отдать за 2 рубля. Крыжовник можно взять за 8 рублей. Земляника все еще очень дорогая — 15−20 рублей за стакан. Сейчас ее на рынке почти не встретить.

А вот нектаринов и персиков на Комаровке в избытке — найдется продукция на любой вкус. Минимальный прайс на первый — 6,5 рублей за кило, а второй можно найти и того дешевле. По сравнению с прошлыми выходными цены, конечно, снизились. Плоды красивые, сочные, без повреждений.

Килограмм абрикосов обойдется приблизительно в 5−5,5 р. Повысился ценник на апельсины — сейчас он составляет около 8 рублей. Странно, потому что спросом цитрусовые не пользуются — все спешат за ягодами. А вот лимоны по-прежнему можно взять буквально за 4 рубля. К слову, в супермаркете ценник на них практически в три раза выше. Грейпфрут продавцы готовы отдать за 6,5−8 рублей. Любителям граната придется раскошелиться — 25−30 рублей за кг.

За кило ананаса просят 6,5 рублей, минимальная стоимость винограда аналогичная. Киви встречается по 8 рублей за кг. Ценники на арбузы чуть снизились — 4−5,5 рублей за кг. Стоимость кило дыни варьируется от 5 до 10 рублей.

Минимальный прайс на яблоки составляет 4,5 рублей. Груши удалось найти только от 7 рублей, хотя чаще встречаются плоды по 12−13 рублей. Первый фрукт, кстати, спросом пользуется.

Томаты реально найти всего по 4−6 рублей за кг, но это если постараться. Чаще всего встречается ценник чуть выше — порядка 7−8 рублей. За черри просят от 10 рублей. Огурцы, как обычно, бюджетные — от 2,5 рублей за кг. А по внешнему виду некоторые из них напоминают те самые, свеженькие и хрустящие, прямиком с бабушкиной дачи.

Стоимость сладкого перца составляет приблизительно 8−12 рублей за кг, редиса — 10 за полкило. Белокочанную капусту можно взять всего за 1,5 рубля. Морковь продают по 3 рубля за кило, свеклу — чуть дороже. Картофель реально найти за 1,8 — опять же, дешевле, чем в супермаркете, а на вид ничуть не хуже. Репчатый лук отдают по 2,5 рубля за кг, его салатную версию — минимум по 6.

Стоимость шампиньонов составляет около 10 рублей, лисички продают приблизительно по 17 руб. Минимальный ценник на кило чеснока — 11 руб.

Укроп, зеленый лук и петрушку продавцы отдают по 1,5, максимум 2 рубля за пучок, а листовой салат, айсберг и ромен — всего за рубль.

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