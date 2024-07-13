Дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области 3 13.07.2024, 18:49

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Прогремел мощный взрыв.

Прошлой ночью дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников издания, прошедшая ночь оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Ростовской области. Дроны СБУ атаковали объект, где хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

Ночью в Ростовской области прогремел громкий взрыв после чего начался сильный пожар.

Для тушения пожара россияне задействовали почти полсотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен наивысший ранг сложности.

«Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы РФ. И эти санкции будут только увеличиваться», - отметил информированный источник.

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