СМИ: В секторе Газа, вероятно, ликвидировали организатора нападения на Израиль
- 13.07.2024, 19:19
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Что известно на данный момент.
В субботу утром по югу сектора Газа был нанесен авиаудар. Как утверждают израильские военные, целью были Мухаммад Дейф, неосязаемый командир военного крыла ХАМАС, и еще один главный командир террористической группы.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Как сообщается, оба были поражены большими боеприпасами над землей, находясь в здании между районом Аль-Маваси и Хан-Юним на юге Газы, а не в тоннеле.
По состоянию на 16.00 судьба Дейфа была неизвестна, хотя еврейские СМИ ссылались на слова неназванных сотрудников службы безопасности, утверждавших, что растет вероятность его убийства.
Что известно об Аль-Мавасе
Аль-Маваси определен Израилем гуманитарной зоной. Однако Армия обороны Израиля заявила, что здание было обстреляно не в палаточном городке для перемещенных палестинцев, а скорее в огражденном комплексе ХАМАС в гражданском окружении. Несколько десятков других боевиков ХАМАС также находились в районе объекта, когда его обстреляли, включая охранников Дейфа и Саламе, сообщили военные источники.
Кто такой Мухаммад Дейф
58-летний Мухаммад Дейф, более двух десятилетий командовавший бригадой Изз аль-Дина аль-Касама, долгое время был одной из самых разыскиваемых Израилем террористических фигур. Он был инициатором наступления ХАМАСа на Израиль 7 октября, крупнейшего нападения в истории страны, когда около 1200 человек были убиты, а еще около 251 человека были затянуты в Газу как заложники.
Кто такой Рафаа Саламе
Наряду с Дейфом была еще одна главная фигура, Рафа Саламе, командир бригады Хамас Хан Юнис. Саламе считается близким к Дейфу и исполняет обязанности его заместителя после убийства предыдущего заместителя руководителя бригад Аль-Кассам.
Информация об авиаударе
Согласно источникам ЦАХАЛа, удар был нанесен вскоре после того, как военные получили информацию о местонахождении двух лидеров ХАМАС.
Военные все еще ждали разведки, чтобы подтвердить, что Дейф и Саламе были убиты.