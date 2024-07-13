В Варшаве прошел вечер памяти белорусского добровольца Николая Ильина 13.07.2024, 19:58

Николай Ильин

Вечная слава Герою.

13 июля 2024 года в храме Святого Александра в Варшаве состоялся вечер памяти Николая «Эстонца» Ильина.

На мероприятии выступили ксендз Вячеслав Барок, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, лидер Движения Солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, бывший боец батальона «Волат» Сергей Пальчевский и один из лидеров «Евромайдан. Варшава» Роман Корбут.

Прозвучали искренние слова о жизненном пути одного из героев площади Кастуся Калиновского 2006 года, белоруса, вынужденного покинуть родину из-за политических преследований и получившего эстонское гражданство — Николая Ильина, погибшего за Украину на Донбассе 4 года назад, передает пресс-группа Движения Солидарности «Разам».

Был озвучен список всех белорусских добровольцев, отдавших жизнь за Украину и чьи имена известны. Эти светлые имена, как и имена белорусов, погибших в борьбе с режимом Лукашенко в Беларуси, никогда не должны быть забыты. Все выступавшие говорили о сложной ситуации в Беларуси, но выражали надежду, что придет время, когда улицы и площади белорусских городов будут носить имена белорусских героев. В частности, в освобожденном Могилеве появятся улицы и площади в честь Николая Ильина, своей героической жизнью и смертью объединившего Беларусь, Украину и Эстонию.

Сегодня в Варшаве прозвучали слова благодарности в адрес Эстонии, слова в поддержку Украины и болезненные слова о Беларуси. Слова о герое Беларуси и Украины, гражданине Эстонии Николае Ильине.

Николай Ильин родился в 1984 году в Беларуси. В начале 2000-х был активистом «Молодого фронта» и одним из лидеров Могилевского отделения «Зубра». Неоднократно задерживался, подвергся судебному преследованию. Во время разгона Площади 2006 года был сильно избит милиционерами, потерял сознание и был госпитализирован. Из-за политического преследования был вынужден эмигрировать.

Ильин жил в Эстонии и получил гражданство. После начала войны на Донбассе приехал в Украину и записался в добровольцы. Он служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты в качестве военного медика.

Николай владел английским, эстонским, белорусским, польским, русским и украинским языками.

Вечная слава Героям!

Жыве Беларусь!

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