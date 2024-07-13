Илон Маск пожертвовал средства на предвыборную кампанию Трампа 6 13.07.2024, 20:13

1,146

Илон Маск

Публично миллиардер не поддержал ни одного из кандидатов.

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск сделал пожертвование в фонд, который работает над тем, чтобы экс-президент США Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2024 году.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Маск сделал пожертвование в малозаметную группу под названием America PAC. Какую именно сумму перечислил миллиардер неизвестно, однако собеседники издания называют ее «значительной».

Группа America PAC должна раскрыть свой список доноров 15 июля.

Bloomberg отмечает, что денежные вливания от Маска происходят в то время, когда Трамп обогнал своего соперника, президента-демократа Джо Байдена, в сборе средств с помощью богатых доноров с Уолл-стрит и корпораций. Сбор средств на избирательную кампанию Байдена снизился после неудачных дебатов, которые заставили доноров-демократов приостановить свои пожертвования.

Сейчас Маск публично не поддержал ни одного из кандидатов на выборы 2024 года. В начале этого года он заявлял, что не собирается финансово поддерживать ни кампанию Трампа, ни кампанию Байдена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com