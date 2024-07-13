В Свято-Духов кафедральный собор прибыл Крест Евфросинии Полоцкой

В Свято-Духов кафедральный собор прибыл Крест Евфросинии Полоцкой6
- 13.07.2024, 21:00
Сегодня храм будет открыт до 22.00.
К 40-летию установления дня празднования Собора Всех Белорусских святых в минский Свято-Духов кафедральный собор принесена одна из главных святынь Беларуси – Крест преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщает пресс-служба Белорусской православной церкви.
Сегодня храм будет открыт до 22.00.
14 июля (воскресенье) поклониться святыне можно будет с 06:00 до 22:00.
15 июля (понедельник) святыня будет доступна для поклонения с 07:00 до 11:00.