В Свято-Духов кафедральный собор прибыл Крест Евфросинии Полоцкой 6 13.07.2024, 21:00

Сегодня храм будет открыт до 22.00.

К 40-летию установления дня празднования Собора Всех Белорусских святых в минский Свято-Духов кафедральный собор принесена одна из главных святынь Беларуси – Крест преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщает пресс-служба Белорусской православной церкви.

Сегодня храм будет открыт до 22.00.

14 июля (воскресенье) поклониться святыне можно будет с 06:00 до 22:00.

15 июля (понедельник) святыня будет доступна для поклонения с 07:00 до 11:00.

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