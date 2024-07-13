Почти пять сотен населенных пунктов в Беларуси оставались без света
- 13.07.2024, 21:12
Из-за урагана.
По информации Минэнерго, в течение дня электроснабжение нарушалось в 452 городах и селах.
Причиной отключения электричества стала сильная жара и грозы. В отдельных районах прошли ливни с порывистым ветром, который привел к падению деревьев и веток на линии электропередачи, повредил опоры.
Отмечается, что больше всего от непогоды пострадали Гродненская и Минская области.
По данным на 19.00, восстановительные работы выполняются в 301 населенном пункте.
В устранении последствий непогоды задействовано 65 аварийных бригад и 63 единицы техники. Энергоснабжающие организации переведены на усиленный режим работы.