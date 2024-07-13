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Почти пять сотен населенных пунктов в Беларуси оставались без света

  • 13.07.2024, 21:12
Почти пять сотен населенных пунктов в Беларуси оставались без света

Из-за урагана.

По информации Минэнерго, в течение дня электроснабжение нарушалось в 452 городах и селах.

Причиной отключения электричества стала сильная жара и грозы. В отдельных районах прошли ливни с порывистым ветром, который привел к падению деревьев и веток на линии электропередачи, повредил опоры.

Отмечается, что больше всего от непогоды пострадали Гродненская и Минская области.

По данным на 19.00, восстановительные работы выполняются в 301 населенном пункте.

В устранении последствий непогоды задействовано 65 аварийных бригад и 63 единицы техники. Энергоснабжающие организации переведены на усиленный режим работы.

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